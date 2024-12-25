Новосибирцы на Новый год могут остаться без такси

В этом году ситуация может оказаться измениться. Это произойдет в том случае, если мало водителей выйдет на линию, а такая вероятность есть. По словам, председателя новосибирской Ассоциации работников такси Андрея Артюха, в этом году в декабре рекордно низкий спрос на услуги такси, из-за чего некоторые водители могут отказаться от работы в праздники.