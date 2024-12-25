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Posted 25 декабря, 07:19

Published 25 декабря, 07:19

Modified 25 декабря, 07:19

Updated 25 декабря, 07:19

Автомобиль такси

Новосибирцы на Новый год могут остаться без такси

25 декабря 2024, 07:19
Фото: 1MI. Автомобиль такси
Сюжет
Новый год в Новосибирске 2025
В Новый год цены на такси становятся непредсказуемыми, а в это 31 декабря пользователи и вовсе рискуют не уехать вовремя, рассказал atas.info председатель новосибирской Ассоциации работников такси Андрей Артюх.

В прошлом году цены на такси в декабре были высокими, а к Новому году и вовсе взлетели в несколько раз. Поездка от площади Маркса до площади Ленина стоила более 700 рублей. Жителям отдаленных микрорайонов, таких как Родники или Снегири, приходилось платить 1 500 рублей и более за поездку в пределах города.

В этом году ситуация может оказаться измениться. Это произойдет в том случае, если мало водителей выйдет на линию, а такая вероятность есть. По словам, председателя новосибирской Ассоциации работников такси Андрея Артюха, в этом году в декабре рекордно низкий спрос на услуги такси, из-за чего некоторые водители могут отказаться от работы в праздники.

«Я думаю, что в эту новогоднюю ночь цена на такси вообще не вырастет. Сейчас ажиотажа предновогоднего нет. Если в прошлом году он был, доход у таксистов в декабре 2023-го увеличился на 15–20%. В этом году этого незаметно вообще, хотя всего неделя осталась. В новогоднюю ночь цены могут подорожать только в том случае, если мало таксистов на работу выйдут. А пока прогноз такой: выйдут мало, потому что люди не верят, что могут заработать», — говорит Артюх.
ТаксопаркТаксопарк
Таксопарк. Фото: 1MI

Почему такси в Новый год дороже?

Как правило, стоимость поездок на такси в новогоднюю ночь увеличивается из-за нескольких факторов:

  • Динамическое ценообразование. Во время высокого спроса, когда большинство жителей города пытаются одновременно вызвать такси, агрегаторы увеличивают тарифы. Чем меньше свободных машин и выше спрос, тем выше коэффициент.
  • Отсутствие водителей. Многие таксисты предпочитают встретить праздник с семьей, а не проводить ночь за рулем.
  • Погодные условия и пробки. Зимние дороги, плохая видимость и возможные пробки также влияют на стоимость.
  • Дополнительные услуги. Например, если поездка требует перевозки багажа или использования детского кресла.

Как складывается стоимость поездки?

Тарифы на такси в Новосибирске формируются с учетом следующих факторов:

  1. Посадка. Фиксированная сумма за начало поездки.
  2. Минимальная стоимость. Даже при коротком маршруте пассажир оплачивает минимальный тариф.
  3. Километраж и время. Стоимость рассчитывается за каждый километр пути и минуту в дороге.
  4. Динамические коэффициенты. Они активируются при высоком спросе. В новогоднюю ночь эти коэффициенты могут достигать 2-5 и более.
  5. Класс автомобиля. Машины комфорт- или бизнес-класса дороже эконом-класса.
  6. Дополнительные услуги. Перевозка багажа, домашних животных или детей влияет на итоговую сумму.

Несмотря на это, некоторые пассажиры смогут сэкономить. Эксперты советуют горожанам делать предварительне заказы, разделять стоимость поездок с друзьями, соседями или даже незнакомыми людьми, а также строить более простые маршруты — например, поставить точку посадки не во дворе, а на ближайшей остановке.

Заказ таксиЗаказ такси
Заказ такси. Фото: 1MI

Что делать, если такси нет?

Если вызвать такси не удалось, на помощь могут прийти общественный транспорт, который изменит график работы в новогоднюю ночь. Или можно выбрать старый добрый вариант — пешую прогулку.

Жители Новосибирска стали реже пользоваться услугами такси
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