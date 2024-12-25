Новосибирцы на Новый год могут остаться без такси

Posted 25 декабря, 07:19
Published 25 декабря, 07:19
Modified 25 декабря, 07:19
Updated 25 декабря, 07:19
В прошлом году цены на такси в декабре были высокими, а к Новому году и вовсе взлетели в несколько раз. Поездка от площади Маркса до площади Ленина стоила более 700 рублей. Жителям отдаленных микрорайонов, таких как Родники или Снегири, приходилось платить 1 500 рублей и более за поездку в пределах города.
В этом году ситуация может оказаться измениться. Это произойдет в том случае, если мало водителей выйдет на линию, а такая вероятность есть. По словам, председателя новосибирской Ассоциации работников такси Андрея Артюха, в этом году в декабре рекордно низкий спрос на услуги такси, из-за чего некоторые водители могут отказаться от работы в праздники.
«Я думаю, что в эту новогоднюю ночь цена на такси вообще не вырастет. Сейчас ажиотажа предновогоднего нет. Если в прошлом году он был, доход у таксистов в декабре 2023-го увеличился на 15–20%. В этом году этого незаметно вообще, хотя всего неделя осталась. В новогоднюю ночь цены могут подорожать только в том случае, если мало таксистов на работу выйдут. А пока прогноз такой: выйдут мало, потому что люди не верят, что могут заработать», — говорит Артюх.
Как правило, стоимость поездок на такси в новогоднюю ночь увеличивается из-за нескольких факторов:
Тарифы на такси в Новосибирске формируются с учетом следующих факторов:
Несмотря на это, некоторые пассажиры смогут сэкономить. Эксперты советуют горожанам делать предварительне заказы, разделять стоимость поездок с друзьями, соседями или даже незнакомыми людьми, а также строить более простые маршруты — например, поставить точку посадки не во дворе, а на ближайшей остановке.
Если вызвать такси не удалось, на помощь могут прийти общественный транспорт, который изменит график работы в новогоднюю ночь. Или можно выбрать старый добрый вариант — пешую прогулку.