Новый год-2025 в Новосибирске: праздничная программа мероприятий и развлечений

Театральный сквер уже много лет является самой популярной площадкой для зеленой новогодней красавицы. В этом году 21 метровая ель щедро украшена игрушками и светящимися лампочками, а напротив нее разместились ледяной каток и различные тематические фотозоны. Горожане, семьи с детьми и туристы всегда посещают это место, любуясь освещением и делая фотографии на память. Здесь же можно встретить 2025 год под бой курантов.