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Posted 25 декабря, 07:40

Published 25 декабря, 07:40

Modified 25 декабря, 07:42

Updated 25 декабря, 07:42

Праздничная программа в Новосибирске на Новый год-2025

Новый год-2025 в Новосибирске: праздничная программа мероприятий и развлечений

25 декабря 2024, 07:40
Фото: 1MI. Праздничная программа в Новосибирске на Новый год-2025
Не знаете, как весело провести время с детьми и куда сходить? Мы собрали полную программу праздничных мероприятий, посвященных Новому году и Рождеству в Новосибирске. Рассказываем, куда съездить всей семьей, чтобы получить море позитива и хорошего настроения.

1 декабря 2024 года новосибирцы встретили зиму яркими огнями, которые зажглись на самых главных площадках города в преддверии новогодних праздников. Символом Новосибирска на Новый год по традиции станет Снежная Баба, которая не только поздравит горожан, но и отпразднует свой день рождения вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой. Рассказываем, какие же мероприятия ожидают жителей и гостей нашего города.

Главная елка Новосибирска

Главная елка НовосибирскаГлавная елка Новосибирска
Главная елка Новосибирска. Фото: atas.info
  • Где: Центральный район, Красный проспект
  • Когда: круглосуточно

Театральный сквер уже много лет является самой популярной площадкой для зеленой новогодней красавицы. В этом году 21 метровая ель щедро украшена игрушками и светящимися лампочками, а напротив нее разместились ледяной каток и различные тематические фотозоны. Горожане, семьи с детьми и туристы всегда посещают это место, любуясь освещением и делая фотографии на память. Здесь же можно встретить 2025 год под бой курантов.

Новогодние ярмарки

  • Где: Резиденция Снежной Бабы, Сибирский Арбат, Душевный Маркет в Эдеме, ТЦ Колордон
  • Когда: 1 декабря — 8 января

Чтобы как следует подготовиться к празднику, новосибирцы чаще всего посещают новогодние ярмарки, покупают там красивые товары ручной работы в подарок родным и близким. Так, можно приобрести одежду, аксессуары, украшения, игрушки и сладости, сделанные руками талантливых сибиряков. В декабре 2024 и январе 2025 года они будут работать до конца новогодних праздников.

Резиденция Снежной Бабы в Новосибирске

  • Где: к/к им. Маяковского.
  • Когда: 1, 7, 8, 15 декабря, 2 и 12 января
  • Время: 10:30, 13:00, 15:30, 18:00

В центре Новосибирска открылась резиденция Снежной Бабы, главная хозяйка которой приглашает к себе всех желающих отметить Новый год. Она приготовила для юных посетителей море увлекательных мероприятий: больше месяца ребят ждут мастер-классы, мультфильмы, игры и даже новогодний мьюзикл. Вход бесплатный, но необходимо оставить бронь по телефону +7 (383) 217 88 49.

Новый год в НовосибирскеНовый год в Новосибирске
Новый год в Новосибирске. Фото: 1MI

Новогодние автобусные туры по Новосибирску

  • Когда: 2, 3, 5, 6, 7 января
  • Стоимость билета: 2 400 рублей

Уже с первых чисел января в Новосибирске будут работать три автобусных маршрута, рассчитанные как на самых маленьких (0+), так и взрослых. Например, малыши примут участие в поиске Снежной Бабы и вместе со Снеговиком пройдут увлекательные испытания. Ребята постарше (14+) и взрослые смогут посетить школу кулинарии, потом попасть на обзорную экскурсию по городу, а также побывать в одном из самых старинных домов.

Резиденция Деда Мороза в д. Алексеевка

  • Где: Новосибирский р-н, д. Алексеевка, ул. Мастеров, 12
  • Стоимость билета: от 2400 рублей

Чтобы отдать свое письмо лично в руки Деду Морозу не нужно ехать в Великий Устюг. Волшебный дедушка ждет всех ребят к себе в гости в деревне Алексеевка Новосибирской области. Ехать к нему лучше большой и организованной компанией, которую ждут игры, потехи, мастер-классы, чаепития из самовара и угощения, испеченные в русской печке.

Резиденция Деда Мороза в зоопарке

  • Где: Новосибирский зоопарк
  • Когда: 22 декабря по 7 января
  • Время: 12:00–16:00
  • Стоимость билета в зоопарк: от 250-500 рублей. Есть льготы.

Если нет возможности доехать до Алексеевки, Дед Мороз ждет всех ребят к себе в гости каждый день в новосибирском зоопарке, где он устроил свою резиденцию рядом с северными оленями.

День рождения Снежной Бабы

  • Где: парк Арена
  • Когда: 4 января
  • Время: 11:00–17:00
  • Стоимость: бесплатно

День Варенья хозяйки зимнего Новосибирска начнется с открытия ежегодной выставки скульптур, созданных из снега. А уже с 4-х часов дня дети смогут попасть на новогоднее шоу игрушек и зажигательную дискотеку с главной именинницей — Снежной Бабой.

Новогодняя программа в НовосибирскеНовогодняя программа в Новосибирске
Новогодняя программа в Новосибирске. Фото: 1MI

Конкурс снежных скульптур в Новосибирске

  • Где: парк Арена
  • Когда: 4 и 8 января 2025
  • Время: 11:00

Одним из ежегодных любимых мероприятий Новосибирска является зимний конкурс снежных скульптур, открывающийся 4 января. Команды российских и зарубежных мастеров своего дела должны будут создать уникальную работу, а самый талантливый участник получит приз мера города. На создание скульптуры дается всего 4 дня и уже 8 января будут озвучены имена победителей.

Главные богослужения

  • Где: Вознесенский кафедральный собор, Собор имени Александра Невского.
  • Когда: 6 января 17:00, 7 января 9:00

Жители новосибирска могут присоединиться к рождественской службе в главных храмах города, чтобы принять участие во всенощных бдениях и божественных литургиях, а также послушать хоровые концерты.

Рождественский Сочельник

  • Где: Музей Этнографии Детства
  • Когда: 6 и 8 января

В детском музее за два дня проведут восемь праздничных программ, посвященных Рождеству. Малышам от 2-х до 8 лет будут интересны музыкальный концерт и игровые мероприятия. Дети от 8 лет и их родители могут поучаствовать в рождественском шествии, а также в мастер-классах вместе за уютной чайной церемонией.

Новогодний квиз

  • Где: главные парки города и районов
  • Когда: 7 января
  • Время: 12:00, 15:00

Любите активное участие в интеллектуальных играх? Тогда пора собираться в один из парков города, чтобы блеснуть своими знаниями о рождественских и новогодних традициях. Приходите вместе с детьми и помогайте им на квизе знакомиться с русской культурой.

Ледовый городок в Новосибирске

  • Где: Михайловская набережная реки Обь
  • Когда: с 11:00–22:00
  • Стоимость билета: старше 15 лет и взрослых — 600 рублей; от 4 до 14 лет — 500 рублей; дети до 3 лет — бесплатно.

Ледяной городок, расположенный у станции Речного вокзала, является индивидуальным символом Новосибирска и его визитной карточкой для всех гостей города. В 2024 и 2025 году тематика будет посвящена творчеству А. С. Пушкину и будет включать в себя скульптуры из сказок русского поэта, ледяные лабиринты, горки, чаши, арт-объекты и другие композиции.

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