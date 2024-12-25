Новый год-2025 в Новосибирске: праздничная программа мероприятий и развлечений

Posted 25 декабря, 07:40
Published 25 декабря, 07:40
Modified 25 декабря, 07:42
Updated 25 декабря, 07:42
1 декабря 2024 года новосибирцы встретили зиму яркими огнями, которые зажглись на самых главных площадках города в преддверии новогодних праздников. Символом Новосибирска на Новый год по традиции станет Снежная Баба, которая не только поздравит горожан, но и отпразднует свой день рождения вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой. Рассказываем, какие же мероприятия ожидают жителей и гостей нашего города.
Театральный сквер уже много лет является самой популярной площадкой для зеленой новогодней красавицы. В этом году 21 метровая ель щедро украшена игрушками и светящимися лампочками, а напротив нее разместились ледяной каток и различные тематические фотозоны. Горожане, семьи с детьми и туристы всегда посещают это место, любуясь освещением и делая фотографии на память. Здесь же можно встретить 2025 год под бой курантов.
Чтобы как следует подготовиться к празднику, новосибирцы чаще всего посещают новогодние ярмарки, покупают там красивые товары ручной работы в подарок родным и близким. Так, можно приобрести одежду, аксессуары, украшения, игрушки и сладости, сделанные руками талантливых сибиряков. В декабре 2024 и январе 2025 года они будут работать до конца новогодних праздников.
В центре Новосибирска открылась резиденция Снежной Бабы, главная хозяйка которой приглашает к себе всех желающих отметить Новый год. Она приготовила для юных посетителей море увлекательных мероприятий: больше месяца ребят ждут мастер-классы, мультфильмы, игры и даже новогодний мьюзикл. Вход бесплатный, но необходимо оставить бронь по телефону +7 (383) 217 88 49.
Уже с первых чисел января в Новосибирске будут работать три автобусных маршрута, рассчитанные как на самых маленьких (0+), так и взрослых. Например, малыши примут участие в поиске Снежной Бабы и вместе со Снеговиком пройдут увлекательные испытания. Ребята постарше (14+) и взрослые смогут посетить школу кулинарии, потом попасть на обзорную экскурсию по городу, а также побывать в одном из самых старинных домов.
Чтобы отдать свое письмо лично в руки Деду Морозу не нужно ехать в Великий Устюг. Волшебный дедушка ждет всех ребят к себе в гости в деревне Алексеевка Новосибирской области. Ехать к нему лучше большой и организованной компанией, которую ждут игры, потехи, мастер-классы, чаепития из самовара и угощения, испеченные в русской печке.
Если нет возможности доехать до Алексеевки, Дед Мороз ждет всех ребят к себе в гости каждый день в новосибирском зоопарке, где он устроил свою резиденцию рядом с северными оленями.
День Варенья хозяйки зимнего Новосибирска начнется с открытия ежегодной выставки скульптур, созданных из снега. А уже с 4-х часов дня дети смогут попасть на новогоднее шоу игрушек и зажигательную дискотеку с главной именинницей — Снежной Бабой.
Одним из ежегодных любимых мероприятий Новосибирска является зимний конкурс снежных скульптур, открывающийся 4 января. Команды российских и зарубежных мастеров своего дела должны будут создать уникальную работу, а самый талантливый участник получит приз мера города. На создание скульптуры дается всего 4 дня и уже 8 января будут озвучены имена победителей.
Жители новосибирска могут присоединиться к рождественской службе в главных храмах города, чтобы принять участие во всенощных бдениях и божественных литургиях, а также послушать хоровые концерты.
В детском музее за два дня проведут восемь праздничных программ, посвященных Рождеству. Малышам от 2-х до 8 лет будут интересны музыкальный концерт и игровые мероприятия. Дети от 8 лет и их родители могут поучаствовать в рождественском шествии, а также в мастер-классах вместе за уютной чайной церемонией.
Любите активное участие в интеллектуальных играх? Тогда пора собираться в один из парков города, чтобы блеснуть своими знаниями о рождественских и новогодних традициях. Приходите вместе с детьми и помогайте им на квизе знакомиться с русской культурой.
Ледяной городок, расположенный у станции Речного вокзала, является индивидуальным символом Новосибирска и его визитной карточкой для всех гостей города. В 2024 и 2025 году тематика будет посвящена творчеству А. С. Пушкину и будет включать в себя скульптуры из сказок русского поэта, ледяные лабиринты, горки, чаши, арт-объекты и другие композиции.