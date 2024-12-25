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Posted 25 декабря, 12:37

Published 25 декабря, 12:37

Modified 25 декабря, 12:37

Updated 25 декабря, 12:37

«Олеко Дуднич»

Очень сложный тест на знание советских фильмов — сможете ли угадать все

25 декабря 2024, 12:37
Фото: реж. Леонид Луков, 1958 г.. «Олеко Дуднич»
Вы можете считать себя настоящим ценителем советского кинематографа? Пройдите наш тест и проверьте, насколько хорошо вы помните культовые фильмы СССР. Угадай, какой фильм скрывается за каждым кадром!

Советские фильмы — это не только история, но и часть нашей культуры. Мы предлагаем вам уникальную возможность проверить, насколько вы знакомы с легендами кинематографа СССР. Угадайте фильм по кадру и узнайте, сколько культовых картин вы знаете!

Назад в СССР: угадай фильм по кадру
Тест
«Свадьба в Малиновке». Фото: реж. Андрей Тутышкин, 1967 г.

Какие фильмы СССР вам знакомы больше всего? Узнайте, насколько хорошо вы помните культовые картины советского кино, разгадав, из каких фильмов взяты эти кадры.

Тест для советских людей — проверьте, знаете ли вы, как праздновали Новый год в СССР
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#Алина Гурицкая#Культура#Тесты#Россия
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