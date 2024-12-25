Очень сложный тест на знание советских фильмов — сможете ли угадать все

Posted 25 декабря, 12:37
Published 25 декабря, 12:37
Modified 25 декабря, 12:37
Updated 25 декабря, 12:37
Советские фильмы — это не только история, но и часть нашей культуры. Мы предлагаем вам уникальную возможность проверить, насколько вы знакомы с легендами кинематографа СССР. Угадайте фильм по кадру и узнайте, сколько культовых картин вы знаете!
Какие фильмы СССР вам знакомы больше всего? Узнайте, насколько хорошо вы помните культовые картины советского кино, разгадав, из каких фильмов взяты эти кадры.