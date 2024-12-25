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Posted 25 декабря, 07:29

Published 25 декабря, 07:29

Modified 25 декабря, 07:31

Updated 25 декабря, 07:31

Синоптики предупредили о резком похолодании

От аномального тепла до -35: какая погода ждет новосибирцев в январе

25 декабря 2024, 07:29
Фото: 1MI. Синоптики предупредили о резком похолодании

Синоптики рассказали о погоде в Новосибирске в январе

Несмотря на теплое начало месяца, синоптики предупредили жителей Новосибирска о приходе холодов к концу января. По информации регионального МЧС.

Сообщается, что среднемесячная температура окажется выше нормы. Начало января будет теплым: днем ожидается от -3… -8 градусов. Колебания ночной температуры составят от -5…-10 градусов (местами до -20) до -18…23 градусов (местами до -30).

Во второй декаде января ожидается аномальное тепло: днем -3…-8 градусов, ночью от -8…-13 градусов до -20…25 градусов (местами до -32).

Похолодание придет в конце декабря. Ночью температура может опускаться до -25 градусов (местами -30…-35), а днем подниматься максимум до -12 градусов.


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