От аномального тепла до -35: какая погода ждет новосибирцев в январе

Posted 25 декабря, 07:29
Published 25 декабря, 07:29
Modified 25 декабря, 07:31
Updated 25 декабря, 07:31
Сообщается, что среднемесячная температура окажется выше нормы. Начало января будет теплым: днем ожидается от -3… -8 градусов. Колебания ночной температуры составят от -5…-10 градусов (местами до -20) до -18…23 градусов (местами до -30).
Во второй декаде января ожидается аномальное тепло: днем -3…-8 градусов, ночью от -8…-13 градусов до -20…25 градусов (местами до -32).
Похолодание придет в конце декабря. Ночью температура может опускаться до -25 градусов (местами -30…-35), а днем подниматься максимум до -12 градусов.