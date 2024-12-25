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Posted 25 декабря, 01:50

Published 25 декабря, 01:50

Modified 25 декабря, 01:52

Updated 25 декабря, 01:52

В домах похолодает

Отопление отключили в домах жителей Новосибирска в мороз

25 декабря 2024, 01:50
Фото: Изображение Midjourney. В домах похолодает
В Новосибирске теплоснабжение отключили в домах горожан, о чем информировали в СГК.

Все случилось на улице Космическая, что в Ленинском районе. Утром 25 декабря в домах отключили отопление. Без тепла сейчас 86 жилых объектов.

Причиной тому стал дефект на теплотрассе. Сейчас его устраняют сотрудники Сибирской генерирующей компании. Тепло обещают вернуть до 2:30.

Работы могут завершить раньше срока. Отметим, что в регионе сохраняется мороз до -23, а это значит, что в домах станет ощутимо холодно уже скоро.

Новосибирск все еще не получил паспорт готовности к зимнему периоду. Власти устранили сотни нарушений в сфере теплоснабжения. Данный случай назвали «негативным историческим прецедентом».

Отопление отключили в центре Новосибирска из-за очередного дефекта
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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Отопление#Отопительный сезон#Мороз#Коммунальная авария
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