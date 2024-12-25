Отопление отключили в домах жителей Новосибирска в мороз

Posted 25 декабря, 01:50
Published 25 декабря, 01:50
Modified 25 декабря, 01:52
Updated 25 декабря, 01:52
Все случилось на улице Космическая, что в Ленинском районе. Утром 25 декабря в домах отключили отопление. Без тепла сейчас 86 жилых объектов.
Причиной тому стал дефект на теплотрассе. Сейчас его устраняют сотрудники Сибирской генерирующей компании. Тепло обещают вернуть до 2:30.
Работы могут завершить раньше срока. Отметим, что в регионе сохраняется мороз до -23, а это значит, что в домах станет ощутимо холодно уже скоро.
Новосибирск все еще не получил паспорт готовности к зимнему периоду. Власти устранили сотни нарушений в сфере теплоснабжения. Данный случай назвали «негативным историческим прецедентом».