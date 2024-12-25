Прокуратура проверит аварийное отключение отопления в Новосибирске

Posted 25 декабря, 02:33
Published 25 декабря, 02:33
Modified 25 декабря, 02:35
Updated 25 декабря, 02:35
Отопление отключили утром 25 декабря в Ленинском районе. Без тепла остались жители улицы Космическая. В зоне отключения 86 жилых объектов.
Причиной отключения стал дефект на теплотрассе. К его устранению уже приступили. Отопление планируют вернуть ночью. Отметим, что последние дни в регионе сохраняются морозы, а значит тепло из домов уйдет быстро.
Прокуратура начала проверку. Руководителю теплоснабжающей компании внесли предостережение. Людям сделают перерасчет за коммунальные услуги.
Город до сих пор не может получить паспорт готовности к отопительному сезону. Для этого устраняют нарушения — уже исправили две сотни.