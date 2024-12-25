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Posted 25 декабря, 02:33

Published 25 декабря, 02:33

Modified 25 декабря, 02:35

Updated 25 декабря, 02:35

Отопления нет

Прокуратура проверит аварийное отключение отопления в Новосибирске

25 декабря 2024, 02:33
Фото: 1MI. Отопления нет
В Новосибирске прокуратура проверяет отключений тепла в домах, о чем информирует ведомство.

Отопление отключили утром 25 декабря в Ленинском районе. Без тепла остались жители улицы Космическая. В зоне отключения 86 жилых объектов.

Причиной отключения стал дефект на теплотрассе. К его устранению уже приступили. Отопление планируют вернуть ночью. Отметим, что последние дни в регионе сохраняются морозы, а значит тепло из домов уйдет быстро.

Прокуратура начала проверку. Руководителю теплоснабжающей компании внесли предостережение. Людям сделают перерасчет за коммунальные услуги.

Город до сих пор не может получить паспорт готовности к отопительному сезону. Для этого устраняют нарушения — уже исправили две сотни.

Больше сотни домов остались без отопления в Новосибирске
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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Отопление#Прокуратура#Проверка
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