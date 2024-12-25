Счастливый житель Новосибирска выиграл 52 млн рублей

Обладателем приза мужчина становился не один раз. Еще в СССР он выиграл автомобиль ВАЗ 2103, а совсем недавно он получил 224 тысячи рублей. Сибиряк называет себя удачливым человеком. Часть выигрыша он потратит на благотворительность, построив дом для детей с синдромом Дауна.