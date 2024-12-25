Счастливый житель Новосибирска выиграл 52 млн рублей

Posted 25 декабря, 02:09
Published 25 декабря, 02:09
Modified 25 декабря, 02:11
Updated 25 декабря, 02:11
Победителем стал Александр Г., который предпочел анонимность. Он выиграл 52 млн рублей и стал настоящим миллионером.
Когда-то житель Омска решил обосноваться в Новосибирске. Сейчас он любит охоту, проводить время с семьей и участвовать в лотереях. Делает он это еще с давних пор.
Обладателем приза мужчина становился не один раз. Еще в СССР он выиграл автомобиль ВАЗ 2103, а совсем недавно он получил 224 тысячи рублей. Сибиряк называет себя удачливым человеком. Часть выигрыша он потратит на благотворительность, построив дом для детей с синдромом Дауна.
За несколько лет в Новосибирской области жители выиграли 100 млн рублей.