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Posted 25 декабря, 02:09

Published 25 декабря, 02:09

Modified 25 декабря, 02:11

Updated 25 декабря, 02:11

Мужчина выиграл деньги

Счастливый житель Новосибирска выиграл 52 млн рублей

25 декабря 2024, 02:09
Фото: 1MI. Мужчина выиграл деньги
В Новосибирске мужчина выиграл десятки миллионов рублей, о чем сообщили представители государственной лотереи.

Победителем стал Александр Г., который предпочел анонимность. Он выиграл 52 млн рублей и стал настоящим миллионером.

Когда-то житель Омска решил обосноваться в Новосибирске. Сейчас он любит охоту, проводить время с семьей и участвовать в лотереях. Делает он это еще с давних пор.

Обладателем приза мужчина становился не один раз. Еще в СССР он выиграл автомобиль ВАЗ 2103, а совсем недавно он получил 224 тысячи рублей. Сибиряк называет себя удачливым человеком. Часть выигрыша он потратит на благотворительность, построив дом для детей с синдромом Дауна.

За несколько лет в Новосибирской области жители выиграли 100 млн рублей.

Стало известно, сколько жителей Новосибирска стали миллионерами в 2024 году
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