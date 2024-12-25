СГК предлагает мэрии Новосибирска мировое соглашение

Posted 25 декабря, 12:43
Published 25 декабря, 12:43
Modified 25 декабря, 12:45
Updated 25 декабря, 12:45
Генеральный директор АО «СГК — Новосибирск» Дмитрий Перязев заявил, что компания готова признать часть претензий и оплатить штрафы, но при этом стремится избежать затяжных споров.
В начале декабря мэрия Новосибирска подала иск против ООО «Новосибирская теплосетевая компания» (НТСК), дочерней структуры СГК, обвинив её в невыполнении инвестиционных обязательств по ремонту теплосетей. По информации муниципалитета, из запланированных 1,5 миллиарда рублей на реконструкцию 81 объекта было фактически освоено лишь 680 миллионов рублей.
Максим Кудрявцев, мэр Новосибирска, заявил, что проверка выявила значительное отставание от согласованных объёмов финансирования, что и стало причиной обращения в суд.
В феврале 2023 года мэрия Новосибирска и НТСК заключили концессионное соглашение на сумму 4,9 миллиарда рублей. В рамках договора компания взяла на себя обязательства по проектированию, реконструкции и эксплуатации объектов теплоснабжения, а также по передаче тепловой энергии. Срок действия соглашения — 10 лет. Однако спустя год работы стало очевидно, что заявленные планы реализуются не в полном объёме. По словам представителей муниципалитета, невыполнение обязательств негативно сказывается на состоянии теплосетей и общем уровне комфорта жителей города.