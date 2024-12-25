СГК предлагает мэрии Новосибирска мировое соглашение

В феврале 2023 года мэрия Новосибирска и НТСК заключили концессионное соглашение на сумму 4,9 миллиарда рублей. В рамках договора компания взяла на себя обязательства по проектированию, реконструкции и эксплуатации объектов теплоснабжения, а также по передаче тепловой энергии. Срок действия соглашения — 10 лет. Однако спустя год работы стало очевидно, что заявленные планы реализуются не в полном объёме. По словам представителей муниципалитета, невыполнение обязательств негативно сказывается на состоянии теплосетей и общем уровне комфорта жителей города.