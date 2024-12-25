Смертельное ДТП произошло на «Чуйском тракте» под Новосибирском

Posted 25 декабря, 01:57
Published 25 декабря, 01:57
Modified 25 декабря, 01:59
Updated 25 декабря, 01:59
Все случилось 24 декабря на трассе «Чуйский тракт», что в Черепановском районе. Водитель за рулем ВАЗ двигался по автодороге и в один момент выехал на полосу, предназначенную для встречного движения. Там он врезался в машину марки Great Wall.
В автомобильной аварии пострадали люди — пассажиры двух транспортных средств. В отечественном авто травмы получил 25-летний мужчина, а в китайском — 66-летняя пенсионерка. Первый пострадавший скончался в больнице.
Ранее в Новосибирске случилась массовая авария. Там столкнулись четыре машины. Были и пострадавшие — два человека.