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Posted 25 декабря, 01:57

Published 25 декабря, 01:57

Modified 25 декабря, 01:59

Updated 25 декабря, 01:59

Пострадали люди

Смертельное ДТП произошло на «Чуйском тракте» под Новосибирском

25 декабря 2024, 01:57
Фото: Госавтоинспекция. Пострадали люди
В Новосибирской области произошла серьезная авария, из-за которой погиб человек, о чем передает Госавтоинспекция.

Все случилось 24 декабря на трассе «Чуйский тракт», что в Черепановском районе. Водитель за рулем ВАЗ двигался по автодороге и в один момент выехал на полосу, предназначенную для встречного движения. Там он врезался в машину марки Great Wall.

В автомобильной аварии пострадали люди — пассажиры двух транспортных средств. В отечественном авто травмы получил 25-летний мужчина, а в китайском — 66-летняя пенсионерка. Первый пострадавший скончался в больнице.

Ранее в Новосибирске случилась массовая авария. Там столкнулись четыре машины. Были и пострадавшие — два человека.

Фото: Госавтоинспекция
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#Эмилия Губарева#Транспорт#Происшествия#Новосибирск#ДТП#18+
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