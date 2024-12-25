«Снимают 490 рублей в сутки»: массовые жалобы на взлом МТС — что происходит

Posted 25 декабря, 06:34
Published 25 декабря, 06:34
Modified 25 декабря, 06:36
Updated 25 декабря, 06:36
Утром 24 декабря многие россияне заметили в своих личных кабинетах новые платные услуги, которых ранее не было. Одна из жительниц Новосибирска рассказала:
«Утром подруга написала мне, что у МТС проблемы. Я решила проверить, и действительно, у меня была подключена услуга за 490 рублей в сутки. Сразу отключила, предупредила знакомых», — рассказала atas.info сибирячка Ангелина.
Похожими историями делились жители других регионов. Среди жалоб часто упоминались сбои в работе приложения и невозможность быстро отключить услугу. Некоторые абоненты считают, что причина проблемы — сбои в работе системы. Вот как описывает ситуацию пользователь соцсетей:
«Живу в Новосибирске, за границей никогда не был, поэтому никогда не подключал роуминговые услуги, но ночью появилось уведомление об услуге „За границей“ за 500 рублей в сутки. Приложение не работает, отключить невозможно», — поделился с atas.Info Михаил Зюков.
В компании МТС отрицают взломы системы и массовое подключение услуг без согласия пользователей. Представители оператора пояснили, что речь идёт об опции «Забугорище», которая входит в состав некоторых архивных тарифов.
«Эта опция действует только при использовании связи за пределами России. На территории страны списаний не происходит. Мы настоятельно рекомендуем абонентам проверять подключённые услуги в личном кабинете», — сообщили в пресс-службе компании.
Эксперты в области IT и кибербезопасности указывают, что причина жалоб может быть связана с обновлением тарифных планов или программным сбоем.
«Это стандартная ситуация, когда старые услуги активируются по умолчанию после внесения изменений в тариф. Если вы не собираетесь за границу, лучше отключить опцию», — советует специалист по телекоммуникациям Андрей Морозов.
Параллельно с реальными жалобами в мессенджерах распространяются фейковые сообщения о якобы массовом взломе серверов МТС. В них утверждается, что услуги подключены злоумышленниками с целью вымогательства денег. Однако ни одно из этих утверждений не подтверждено фактами.
МТС рекомендует абонентам регулярно проверять список подключённых услуг и тарифный план в приложении или личном кабинете. Если нежелательная услуга всё же была активирована: