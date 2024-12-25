«Снимают 490 рублей в сутки»: массовые жалобы на взлом МТС — что происходит

«Живу в Новосибирске, за границей никогда не был, поэтому никогда не подключал роуминговые услуги, но ночью появилось уведомление об услуге „За границей“ за 500 рублей в сутки. Приложение не работает, отключить невозможно», — поделился с atas.Info Михаил Зюков.