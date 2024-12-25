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Posted 25 декабря, 05:03

Published 25 декабря, 05:03

Modified 25 декабря, 05:05

Updated 25 декабря, 05:05

Чиновники превысили полномочия

Стали известны подробности уголовного дела новосибирских чиновников из Минпромторга

25 декабря 2024, 05:03
Фото: 1MI. Чиновники превысили полномочия
Новосибирские чиновники были арестованы: стали известны детали их дел, о чем сообщают источники в правоохранительных органах.

Начальников отделов Минпромторга арестовали. Их обвинили в превышении полномочий. По версии следствия, преступление связано с махинациями с госзакупками.

Как стало известно, Юрий Воробьев и Наталья Зырянова могли нарушить закон, закупая для бойцов необходимые предметы вооружения, питание и амуницию, пишет ТАСС. Вероятно, товары были плохого качества и купленные по завышенной стоимости.

Кроме того, в самом министерстве проходили обыски. Правоохранители выявили факт мошенничества на 150 млн рублей. Детали не раскрываются. Сами лица, совершившие преступления, не установлены.

Чиновник из Минпромторга отправился в СИЗО — его обвиняют в махинациях на 150 млн
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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Арест#Чиновники#Превышение полномочий
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