Стали известны подробности уголовного дела новосибирских чиновников из Минпромторга

Posted 25 декабря, 05:03
Published 25 декабря, 05:03
Modified 25 декабря, 05:05
Updated 25 декабря, 05:05
Начальников отделов Минпромторга арестовали. Их обвинили в превышении полномочий. По версии следствия, преступление связано с махинациями с госзакупками.
Как стало известно, Юрий Воробьев и Наталья Зырянова могли нарушить закон, закупая для бойцов необходимые предметы вооружения, питание и амуницию, пишет ТАСС. Вероятно, товары были плохого качества и купленные по завышенной стоимости.
Кроме того, в самом министерстве проходили обыски. Правоохранители выявили факт мошенничества на 150 млн рублей. Детали не раскрываются. Сами лица, совершившие преступления, не установлены.