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Posted 25 декабря, 07:50

Published 25 декабря, 07:50

Modified 25 декабря, 07:52

Updated 25 декабря, 07:52

Запись с видеорегистратора

Стаю волков заметили жители села в Новосибирской области

25 декабря 2024, 07:50
Фото: Источник фото: скриншот видео канала «АСТ-54». Запись с видеорегистратора
Местные жители запечатлели на камеру массовый выход животных на дорогу.

В Усть-Таркском районе Новосибирской области жители деревни Родькино стали свидетелями появления стаи диких животных. Очевидцы сообщили, что волков не напугали даже автомобили.

На видео в регистратора, опубликованном в социальных сетях, можно заметить, как трое волков бегут в направлении деревни прямо по дороге.

Ситуацию прокомментировал глава поселения Евгений Савченко. Он не исключил возможности неоднократного появления хищников в районе населенного пункта, однако заявил, что больше никаких иных сообщений о встрече с дикими животными не поступало.

Видео: Источник фото: скриншот видео канала «АСТ-54». Запись с видеорегистратора
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