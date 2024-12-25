Стаю волков заметили жители села в Новосибирской области

Posted 25 декабря, 07:50
Published 25 декабря, 07:50
Modified 25 декабря, 07:52
Updated 25 декабря, 07:52
В Усть-Таркском районе Новосибирской области жители деревни Родькино стали свидетелями появления стаи диких животных. Очевидцы сообщили, что волков не напугали даже автомобили.
На видео в регистратора, опубликованном в социальных сетях, можно заметить, как трое волков бегут в направлении деревни прямо по дороге.
Ситуацию прокомментировал глава поселения Евгений Савченко. Он не исключил возможности неоднократного появления хищников в районе населенного пункта, однако заявил, что больше никаких иных сообщений о встрече с дикими животными не поступало.