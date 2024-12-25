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Posted 25 декабря, 11:04

Published 25 декабря, 11:04

Modified 25 декабря, 11:06

Updated 25 декабря, 11:06

Театр оперы и балета

Театр оперы и балета окрасили в фиолетовый цвет — в чем причина

25 декабря 2024, 11:04
Фото: atas.info. Театр оперы и балета

В Новосибирске на театре оперы и балета зажглась фиолетовая подсветка

В Новосибирске оперный театр включил фиолетовую подсветку, сообщили читатели atas.info.

Вечером в среду 25 декабря новосибирцы заметили, что театр оперы и балета на несколько минут стал фиолетовым — на нем включили подсветку.

«Как раз проходил мимо, когда резко фиолетовый свет появился. Он немного посиял, потом, видимо, специально выключили», — поделился читатель atas.info.

Как объяснили в НОВАТе, в это премя проводилась техническая проверка, из-за чего была включена специальная подсветка.

Отметим, что ежегодно здание НОВАТа окрашывается в фиолетовый. Это происходит всегда в один день 17 ноября, когда по всему миру проходит акция по привлечению внимания к проблемам недоношенных детей.

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#Алина Гурицкая#Общество#Театр#Новат#Оперный театр#Техническая проверка#Подсветка
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