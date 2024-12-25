Театр оперы и балета окрасили в фиолетовый цвет — в чем причина

Posted 25 декабря, 11:04
Published 25 декабря, 11:04
Modified 25 декабря, 11:06
Updated 25 декабря, 11:06
Вечером в среду 25 декабря новосибирцы заметили, что театр оперы и балета на несколько минут стал фиолетовым — на нем включили подсветку.
«Как раз проходил мимо, когда резко фиолетовый свет появился. Он немного посиял, потом, видимо, специально выключили», — поделился читатель atas.info.
Как объяснили в НОВАТе, в это премя проводилась техническая проверка, из-за чего была включена специальная подсветка.
Отметим, что ежегодно здание НОВАТа окрашывается в фиолетовый. Это происходит всегда в один день 17 ноября, когда по всему миру проходит акция по привлечению внимания к проблемам недоношенных детей.