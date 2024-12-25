Телеведущая Татьяна Лазарева* получила срок 6,5 года за оправдание терроризма

Основанием для дела стали высказывания Лазаревой* в интервью YouTube-каналу «И грянул Грэм», где в числе прочего она прокомментировала удары беспилотников по российским городам. Она назвала эти события ужасными, но призналась, что испытывает радость. Депутат Госдумы Андрей Альшевских подал жалобу в МВД, после чего было возбуждено уголовное дело по статье 205.2 УК РФ — публичное оправдание терроризма с использованием интернета.