Телеведущая Татьяна Лазарева* получила срок 6,5 года за оправдание терроризма

Posted 25 декабря, 03:34
Published 25 декабря, 03:34
Modified 25 декабря, 03:36
Updated 25 декабря, 03:36
Основанием для дела стали высказывания Лазаревой* в интервью YouTube-каналу «И грянул Грэм», где в числе прочего она прокомментировала удары беспилотников по российским городам. Она назвала эти события ужасными, но призналась, что испытывает радость. Депутат Госдумы Андрей Альшевских подал жалобу в МВД, после чего было возбуждено уголовное дело по статье 205.2 УК РФ — публичное оправдание терроризма с использованием интернета.
Обвинение строилось на показаниях двух свидетелей, которые, по их словам, случайно увидели интервью клоунессы на YouTube. Они заявили, что испытали стыд за телеведущую. Также в деле фигурировали заключения психолого-лингвистических экспертиз, которые подтвердили наличие негативного отношения новосибирской ведущей.
Несмотря на аргументы защиты, суд признал телеведущую виновной. Она получила 6,5 года лишения свободы. Приговор заочный, поскольку женщина находится за пределами России. Исполнение наказания возможно только в случае ее задержания или экстрадиции. Также суд постановил запретить Лазаревой* в течение четырех лет заниматься администрированием интернет-ресурсов.
*внесена Минюстом РФ в реестр иностранных агентов, также внесена в реестр экстремистов и террористов