В Новосибирске еще 50 домов Ленинского района остаются без отопления в мороз

Случилось аварийное отключение из-за дефекта на теплотрассе. Восстановить все энергетики планируют до 2:30. За весь день они сумели снизить круг отключения — из 86 батареи остывают уже в 59 домах. Также в зоне отключения школы, детсады и поликлиника.