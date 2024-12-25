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Posted 25 декабря, 09:23

Published 25 декабря, 09:23

Modified 25 декабря, 09:25

Updated 25 декабря, 09:25

Батареи остывают

В Новосибирске еще 50 домов Ленинского района остаются без отопления в мороз

25 декабря 2024, 09:23
Фото: 1MI. Батареи остывают
В Новосибирске десятки домов продолжают оставаться без отопления, о чем информируют в СГК.

Отопление в домах отключили утром 25 декабря. Произошло это на улице Космическая, которая находится в Ленинском районе. На улице сохраняется мороз до -23, поэтому тепло в квартирах быстро исчезает.

Случилось аварийное отключение из-за дефекта на теплотрассе. Восстановить все энергетики планируют до 2:30. За весь день они сумели снизить круг отключения — из 86 батареи остывают уже в 59 домах. Также в зоне отключения школы, детсады и поликлиника.

Прокуратура начала проверку аварии. Руководителю тепловой компании внесли предостережение. Новосибирцам сделают перерасчет по коммунальным услугам.

Отопление отключили в домах жителей Новосибирска в мороз
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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Авария#Отопление#Теплосети
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