В Новосибирске еще 50 домов Ленинского района остаются без отопления в мороз

Posted 25 декабря, 09:23
Published 25 декабря, 09:23
Modified 25 декабря, 09:25
Updated 25 декабря, 09:25
Отопление в домах отключили утром 25 декабря. Произошло это на улице Космическая, которая находится в Ленинском районе. На улице сохраняется мороз до -23, поэтому тепло в квартирах быстро исчезает.
Случилось аварийное отключение из-за дефекта на теплотрассе. Восстановить все энергетики планируют до 2:30. За весь день они сумели снизить круг отключения — из 86 батареи остывают уже в 59 домах. Также в зоне отключения школы, детсады и поликлиника.
Прокуратура начала проверку аварии. Руководителю тепловой компании внесли предостережение. Новосибирцам сделают перерасчет по коммунальным услугам.