В Новосибирске мигранты похитили работодателя из-за задержки зарплаты

Posted 25 декабря, 05:02
Published 25 декабря, 05:02
Modified 25 декабря, 05:04
Updated 25 декабря, 05:04
Все случилось осенью. Пятеро мужчин — уроженцев Узбекистана, решили помочь своей подруге, которой задолжал работодатель. Мигранты в возрасте от 23 до 41 года подкараулили жертву на проспекте Дзержинского, посадили в автомобиль и увезли за город. Там они избили человека из-за денег.
Они требовали от него 500 тысяч рублей, которые тот был якобы должен своей сотруднице. Испугавшись, работодатель позвонил родственнику и тот скинул им 300 тысяч рублей. Преступление было раскрыто.
У подозреваемых прошли обыски — двое из злоумышленников не имели права жить в РФ. В их квартирах нашли еще пять граждан другой страны, которые нелегально жили в России. Нарушителей отправили в спецприемник, после чего депортируют. Возбуждено дело по факту вымогательства. Трех фигурантов дела заключили под стражу. Ранее мы писали, что мигранты массово покидают регион.