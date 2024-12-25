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Posted 25 декабря, 05:02

Published 25 декабря, 05:02

Modified 25 декабря, 05:04

Updated 25 декабря, 05:04

Мигранты похитили человека

В Новосибирске мигранты похитили работодателя из-за задержки зарплаты

25 декабря 2024, 05:02
Фото: Изображение Midjourney. Мигранты похитили человека
В Новосибирске мигранты совершили похищение человека: подробности дали в МВД.

Все случилось осенью. Пятеро мужчин — уроженцев Узбекистана, решили помочь своей подруге, которой задолжал работодатель. Мигранты в возрасте от 23 до 41 года подкараулили жертву на проспекте Дзержинского, посадили в автомобиль и увезли за город. Там они избили человека из-за денег.

Они требовали от него 500 тысяч рублей, которые тот был якобы должен своей сотруднице. Испугавшись, работодатель позвонил родственнику и тот скинул им 300 тысяч рублей. Преступление было раскрыто.

У подозреваемых прошли обыски — двое из злоумышленников не имели права жить в РФ. В их квартирах нашли еще пять граждан другой страны, которые нелегально жили в России. Нарушителей отправили в спецприемник, после чего депортируют. Возбуждено дело по факту вымогательства. Трех фигурантов дела заключили под стражу. Ранее мы писали, что мигранты массово покидают регион.

Десятки мигрантов-нелегалов выдворят из Новосибирской области после рейда
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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Преступление#Мигранты#Уголовное дело#Нападение#Похищение#Дело#Вымогательство
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