В Новосибирске мигранты похитили работодателя из-за задержки зарплаты

У подозреваемых прошли обыски — двое из злоумышленников не имели права жить в РФ. В их квартирах нашли еще пять граждан другой страны, которые нелегально жили в России. Нарушителей отправили в спецприемник, после чего депортируют. Возбуждено дело по факту вымогательства. Трех фигурантов дела заключили под стражу. Ранее мы писали, что мигранты массово покидают регион.