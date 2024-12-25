В Новосибирске отметили рост цен на овощи

Posted 25 декабря, 06:25
Published 25 декабря, 06:25
Modified 25 декабря, 06:27
Updated 25 декабря, 06:27
В декабря в НСО заметно изменились цены на овощи. Дороже всего стали огурцы — они подорожали почти на 35% в сравнении со средней ценой за кг в ноябре. На втором месте по удорожанию оказались помидоры — они подорожали на 27%.
Ранее отмечался скачок цен на лук и картофель. Теперь эти культуры снова подорожали — на 23%. Также подорожала капуста — на 18%
Вместе с тем, отмечается снижение средней цены на некоторые цитрусовые: лимоны и апельсины подешевели больше, чем на 90%.
Ранее новосибирцам рассказали, во сколько обойдется новогодний стол в уходящем 2024 году.