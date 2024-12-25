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Posted 25 декабря, 06:25

Published 25 декабря, 06:25

Modified 25 декабря, 06:27

Updated 25 декабря, 06:27

Овощи стали заметно дороже

В Новосибирске отметили рост цен на овощи

25 декабря 2024, 06:25
Фото: 1MI. Овощи стали заметно дороже
Сюжет
Новый год в Новосибирске 2025
В преддверии новогодних праздников, новосибирцы молги заметить резкий скачок цен на овощи в супермаркетах. В Новосибирскстате рассказали, как изменились цены.

В декабря в НСО заметно изменились цены на овощи. Дороже всего стали огурцы — они подорожали почти на 35% в сравнении со средней ценой за кг в ноябре. На втором месте по удорожанию оказались помидоры — они подорожали на 27%.

Ранее отмечался скачок цен на лук и картофель. Теперь эти культуры снова подорожали — на 23%. Также подорожала капуста — на 18%

Вместе с тем, отмечается снижение средней цены на некоторые цитрусовые: лимоны и апельсины подешевели больше, чем на 90%.

Ранее новосибирцам рассказали, во сколько обойдется новогодний стол в уходящем 2024 году.

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