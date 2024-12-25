В Новосибирске пьяного лихача отправили в изолятор после побега с места ДТП

Posted 25 декабря, 03:58
Published 25 декабря, 03:58
Modified 25 декабря, 04:00
Updated 25 декабря, 04:00
ДТП произошло 22 декабря на Октябрьском мосту. Водитель Toyota Camry врезался отбойник, а затем в Audi Q5, которым управляла сибирячка Наталья. После аварии водитель решил скрыться с места, однако вторая участница отправилась за ним в погоню.
Она нашла машину виновника во дворах Горского жилмассива, пишет «Прецедент». Информацию женщина передала в ГАИ. Как оказалось, владельцем авто была мать горе-водителя. При этом он был пьян.
На суд лихач пришел вместе с матерью. Там же его арестовали на трое суток. Сейчас потерпевшая готовит документы для получения страховки, ведь ее автомобиль получил повреждения. Смертельное ДТП произошло на «Чуйском тракте» под Новосибирском.