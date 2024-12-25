В Новосибирске пьяного лихача отправили в изолятор после побега с места ДТП

На суд лихач пришел вместе с матерью. Там же его арестовали на трое суток. Сейчас потерпевшая готовит документы для получения страховки, ведь ее автомобиль получил повреждения. Смертельное ДТП произошло на «Чуйском тракте» под Новосибирском.