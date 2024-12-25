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Posted 25 декабря, 03:58

Published 25 декабря, 03:58

Modified 25 декабря, 04:00

Updated 25 декабря, 04:00

Машины врезались

В Новосибирске пьяного лихача отправили в изолятор после побега с места ДТП

25 декабря 2024, 03:58
Фото: 1MI. Машины врезались
Новосибирский водитель просидит в изоляторе за пьяное ДТП на Октябрьском мосту, о чем рассказала вторая участница аварии.

ДТП произошло 22 декабря на Октябрьском мосту. Водитель Toyota Camry врезался отбойник, а затем в Audi Q5, которым управляла сибирячка Наталья. После аварии водитель решил скрыться с места, однако вторая участница отправилась за ним в погоню.

Она нашла машину виновника во дворах Горского жилмассива, пишет «Прецедент». Информацию женщина передала в ГАИ. Как оказалось, владельцем авто была мать горе-водителя. При этом он был пьян.

На суд лихач пришел вместе с матерью. Там же его арестовали на трое суток. Сейчас потерпевшая готовит документы для получения страховки, ведь ее автомобиль получил повреждения. Смертельное ДТП произошло на «Чуйском тракте» под Новосибирском.

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#Эмилия Губарева#Транспорт#Происшествия#Новосибирск#ДТП#Суд#Водитель#Пьяные
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