В Новосибирске рассказали, сколько денег потратили на украшение улице Ленина

Что касается остальных бизнесменов на улице Ленина, то стоимость их новогоднего оформления варьируется от 100 до 500 тысяч рублей. Рестораны, такие как «Сулугули», потратили около 300 тысяч рублей, а заведение «Горячий Цех» инвестировало в декор около 500 тысяч рублей. В таких случаях расходы включают не только традиционные украшения, но и работу дизайнеров, авторские идеи и оригинальные элементы, создающие уникальную атмосферу.