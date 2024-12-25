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Posted 25 декабря, 10:32

Published 25 декабря, 10:32

Modified 25 декабря, 10:34

Updated 25 декабря, 10:34

Украшения на улице Ленина

В Новосибирске рассказали, сколько денег потратили на украшение улице Ленина

25 декабря 2024, 10:32
Фото: Алина Гурицкая. atas.info. Украшения на улице Ленина
Сюжет
Новый год в Новосибирске 2025
Новосибирские бизнесмены, сколько потратили на украшения на самой новогодней улице Ленина.

Как стало известно, владельцы магазинов и ресторанов на Ленина украшали свои фасады по собственному желанию, несмотря на рекомендации от местных властей, которые традиционно предлагают идею новогоднего оформления для бизнеса. Как отметил директор одной из новосибирских кофеен, который пожелал остаться анонимным, такие украшения — это не обязанность, а скорее инвестиция в привлечение клиентов, рассказывает BFM-Новосибирск.

В этом году, помимо традиционных элементов декора, таких как светящиеся ёлки и фигуры оленей, магазины удивили горожан нестандартными решениями. Например, магазин одежды ACHERS украсил входную зону большим количеством снегирей и рябины. Эта идея неожиданно стала одной из самых заметных на улице Ленина, став символом сибирской зимы.

Что касается остальных бизнесменов на улице Ленина, то стоимость их новогоднего оформления варьируется от 100 до 500 тысяч рублей. Рестораны, такие как «Сулугули», потратили около 300 тысяч рублей, а заведение «Горячий Цех» инвестировало в декор около 500 тысяч рублей. В таких случаях расходы включают не только традиционные украшения, но и работу дизайнеров, авторские идеи и оригинальные элементы, создающие уникальную атмосферу.

Таким образом, новогодний декор стал не просто традицией, а важной составляющей успешного бизнеса в праздничный сезон. Ведь все эти элементы помогают создать в городе атмосферу праздника, при этом обеспечивая владельцам магазинов и ресторанов дополнительный поток клиентов.

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