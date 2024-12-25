В Новосибирске студент НГУ попал под поезд

По предварительной информации, молодой человек находился рядом с улицей Русской. Прибывшие на место происшествия сотрудники экстренных служб установили, что у пострадавшего размозжены обе ноги. Он был немедленно госпитализирован в Городскую клиническую больницу скорой помощи на улице Тургенева, где врачи борются за его жизнь.