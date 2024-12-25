В Новосибирске студент НГУ попал под поезд

Posted 25 декабря, 12:50
Published 25 декабря, 12:50
Modified 25 декабря, 12:52
Updated 25 декабря, 12:52
22 декабря 2024 года, ранним утром, на железнодорожных путях микрорайона Шлюз в Новосибирске произошёл трагический инцидент. Студент Высшего колледжа информатики Новосибирского государственного университета был обнаружен с тяжёлыми травмами около 4 часов утра.
По предварительной информации, молодой человек находился рядом с улицей Русской. Прибывшие на место происшествия сотрудники экстренных служб установили, что у пострадавшего размозжены обе ноги. Он был немедленно госпитализирован в Городскую клиническую больницу скорой помощи на улице Тургенева, где врачи борются за его жизнь.
На данный момент причины инцидента остаются неясными. Правоохранительные органы проводят проверку для установления всех деталей произошедшего.