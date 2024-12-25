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Posted 25 декабря, 12:50

Published 25 декабря, 12:50

Modified 25 декабря, 12:52

Updated 25 декабря, 12:52

Железнодорожная станция

В Новосибирске студент НГУ попал под поезд

25 декабря 2024, 12:50
Фото: Алина Гурицкая. atas.info. Железнодорожная станция
Студент новосибирского госуниверситета оказался под колесами поезда недалеко от станции в Академгородке, сообщил начальник отдела гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Советского района Юрий Перязев.

22 декабря 2024 года, ранним утром, на железнодорожных путях микрорайона Шлюз в Новосибирске произошёл трагический инцидент. Студент Высшего колледжа информатики Новосибирского государственного университета был обнаружен с тяжёлыми травмами около 4 часов утра.

По предварительной информации, молодой человек находился рядом с улицей Русской. Прибывшие на место происшествия сотрудники экстренных служб установили, что у пострадавшего размозжены обе ноги. Он был немедленно госпитализирован в Городскую клиническую больницу скорой помощи на улице Тургенева, где врачи борются за его жизнь.

На данный момент причины инцидента остаются неясными. Правоохранительные органы проводят проверку для установления всех деталей произошедшего.

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