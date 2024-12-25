В Новосибирске водитель скорой помощи сбил школьника на пешеходном переходе

Posted 25 декабря, 11:20
Published 25 декабря, 11:20
Modified 25 декабря, 11:22
Updated 25 декабря, 11:22
В Новосибирске, в Первомайском районе, днём произошло дорожно-транспортное происшествие с участием машины скорой помощи. Авария случилась около 13:30 возле дома №6 на улице Героев Революции. Медицинский автомобиль ГАЗель Next, который двигался с включёнными маячками, но без звукового сигнала, сбил 12-летнего пешехода.
По предварительной информации, мальчик пересекал дорогу по регулируемому переходу на зелёный свет. Водитель спецтранспорта, вероятно, не успел среагировать на появление ребёнка на проезжей части.
В результате столкновения школьник получил травмы. Пострадавшего доставили в больницу, однако подробности о его состоянии пока не разглашаются.
Госавтоинспекция Новосибирска подтвердила факт аварии. По словам представителей ведомства, на месте работают специалисты, чтобы разобраться в обстоятельствах происшествия. Проверяется, были ли соблюдены правила использования сигнальных устройств водителем скорой.