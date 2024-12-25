В Новосибирске водитель скорой помощи сбил школьника на пешеходном переходе

В Новосибирске, в Первомайском районе, днём произошло дорожно-транспортное происшествие с участием машины скорой помощи. Авария случилась около 13:30 возле дома №6 на улице Героев Революции. Медицинский автомобиль ГАЗель Next, который двигался с включёнными маячками, но без звукового сигнала, сбил 12-летнего пешехода.