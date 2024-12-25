atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 25 декабря, 11:20

Published 25 декабря, 11:20

Modified 25 декабря, 11:22

Updated 25 декабря, 11:22

Место происшествия

В Новосибирске водитель скорой помощи сбил школьника на пешеходном переходе

25 декабря 2024, 11:20
Фото: АСТ-54. Место происшествия
Автомобиль скорой помощи сбил ребенка на пешеходном переходе, сообщили в Госавтоинспекции по Новосибирской области.

В Новосибирске, в Первомайском районе, днём произошло дорожно-транспортное происшествие с участием машины скорой помощи. Авария случилась около 13:30 возле дома №6 на улице Героев Революции. Медицинский автомобиль ГАЗель Next, который двигался с включёнными маячками, но без звукового сигнала, сбил 12-летнего пешехода.

По предварительной информации, мальчик пересекал дорогу по регулируемому переходу на зелёный свет. Водитель спецтранспорта, вероятно, не успел среагировать на появление ребёнка на проезжей части.

Место происшествия
Место происшествия. Фото: АСТ-54

В результате столкновения школьник получил травмы. Пострадавшего доставили в больницу, однако подробности о его состоянии пока не разглашаются.

Госавтоинспекция Новосибирска подтвердила факт аварии. По словам представителей ведомства, на месте работают специалисты, чтобы разобраться в обстоятельствах происшествия. Проверяется, были ли соблюдены правила использования сигнальных устройств водителем скорой.

Водители без прав из Новосибирска лишили жизни 11 человек
Узнать подробнее
Читайте также:
В Новосибирске пьяного лихача отправили в изолятор после побега с места ДТПСмертельное ДТП произошло на «Чуйском тракте» под НовосибирскомЧетыре автомобиля разбились в ДТП в Новосибирске — есть пострадавшие
#Алина Гурицкая#Происшествия#Новосибирск#Дети#ДТП#Больница#Скорая помощь#Школьник#Пешеходный переход#Госавтоинспекция
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (985) 271-72-19  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 383  383 09 72; [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика