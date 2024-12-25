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Posted 25 декабря, 03:27

Published 25 декабря, 03:27

Modified 25 декабря, 03:28

Updated 25 декабря, 03:28

Мост вовремя не отремонтировали

В Новосибирске возбуждено уголовное дело из-за ремонта Октябрьского моста

25 декабря 2024, 03:27
Фото: 1MI. Мост вовремя не отремонтировали
Экс-директора «Гормоста» обвинили в превышении полномочий при ремонте Октябрьского моста в Новосибирске, о чем сообщают в СК и прокуратуре.

В отношении бывшего директора МКУ «Гормост» возбудили дело за превышение полномочий при ремонте Октябрьского моста. По версии прокуратуры, руководитель в 2022 году самовольно заключил контракт на ремонт переправы с одной из компаний, в обход конкурсных процедур.

Подрядчик же сорвал все сроки контракта и задолжал мэрии 400 млн рублей, которые платили ему в качестве аванса. Переправу вовремя не отремонтировали, был причинен большой ущерб. Возбуждено дело, которое расследуют следователи.

Ранее введенный режим повышенной готовности в Новосибирске возмутил прокуратуру. Мэру Максиму Кудрявцеву и вице-мэру было объявлено предостережение о недопустимости нарушения закона.

В Новосибирске ремонт Октябрьского моста могут растянуть еще на год
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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Ремонт#Уголовное дело#Октябрьский мост#Закон
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