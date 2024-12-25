В Новосибирске возбуждено уголовное дело из-за ремонта Октябрьского моста

В отношении бывшего директора МКУ «Гормост» возбудили дело за превышение полномочий при ремонте Октябрьского моста. По версии прокуратуры, руководитель в 2022 году самовольно заключил контракт на ремонт переправы с одной из компаний, в обход конкурсных процедур.