В Новосибирске возбуждено уголовное дело из-за ремонта Октябрьского моста

Posted 25 декабря, 03:27
Published 25 декабря, 03:27
Modified 25 декабря, 03:28
Updated 25 декабря, 03:28
В отношении бывшего директора МКУ «Гормост» возбудили дело за превышение полномочий при ремонте Октябрьского моста. По версии прокуратуры, руководитель в 2022 году самовольно заключил контракт на ремонт переправы с одной из компаний, в обход конкурсных процедур.
Подрядчик же сорвал все сроки контракта и задолжал мэрии 400 млн рублей, которые платили ему в качестве аванса. Переправу вовремя не отремонтировали, был причинен большой ущерб. Возбуждено дело, которое расследуют следователи.
Ранее введенный режим повышенной готовности в Новосибирске возмутил прокуратуру. Мэру Максиму Кудрявцеву и вице-мэру было объявлено предостережение о недопустимости нарушения закона.