В Новосибирске заявили о масштабном капремонте мостов

На данный момент идет поиск подрядных организаций, которые бы согласились взять объекты в работу. При этом Максим Кудрявцев подчеркнул, что последовательность работ будет формироваться таким образом, чтобы не было перекрыто два моста единовременно. При этом в первую очередь особое внимание уделят Димитровскому мосту.