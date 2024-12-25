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Posted 25 декабря, 06:47

Published 25 декабря, 06:47

Modified 25 декабря, 06:49

Updated 25 декабря, 06:49

В Новосибирске заявили о масштабном капремонте мостов

В Новосибирске заявили о масштабном капремонте мостов

25 декабря 2024, 06:47
Фото: 1MI.
В Новосибирске планируется масштабный ремонт мостов, при этом предпочтение отдадут Димитровскому мосту, заявил мэр Новосибирска Максим Кудрявцев.

В наступающем году начнется капремонт Димитровского моста — на него выделили свыше 500 млн рублей. Ранее на данном объекте уже проводили частичные ремонтные работы, однако этого оказалось недостаточно.

Власти Новосибирска заявляют о том, что недочеты на Октябрьском мосту будут устранены в 2025 году. Также будет отремонтирован старый мост через Тулу.

На данный момент идет поиск подрядных организаций, которые бы согласились взять объекты в работу. При этом Максим Кудрявцев подчеркнул, что последовательность работ будет формироваться таким образом, чтобы не было перекрыто два моста единовременно. При этом в первую очередь особое внимание уделят Димитровскому мосту.

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