В Новосибирске заявили о масштабном капремонте мостов

Posted 25 декабря, 06:47
Published 25 декабря, 06:47
Modified 25 декабря, 06:49
Updated 25 декабря, 06:49
В наступающем году начнется капремонт Димитровского моста — на него выделили свыше 500 млн рублей. Ранее на данном объекте уже проводили частичные ремонтные работы, однако этого оказалось недостаточно.
Власти Новосибирска заявляют о том, что недочеты на Октябрьском мосту будут устранены в 2025 году. Также будет отремонтирован старый мост через Тулу.
На данный момент идет поиск подрядных организаций, которые бы согласились взять объекты в работу. При этом Максим Кудрявцев подчеркнул, что последовательность работ будет формироваться таким образом, чтобы не было перекрыто два моста единовременно. При этом в первую очередь особое внимание уделят Димитровскому мосту.