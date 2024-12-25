В новосибирской новостройке бизнес-класса на Фрунзе обрушился потолок

Posted 25 декабря, 07:00
Published 25 декабря, 07:00
Modified 25 декабря, 07:02
Updated 25 декабря, 07:02
Обрушение потолка произошло в 30-этажном доме ЖК Grando на Фрунзе. В подъезде рухнули конструкции из гипсокартона.
К счастью, пострадавших нет. Однако после происшествия, жильцы начали задаваться вопросом: «что произойдет с домом в случае землетрясения»?
Жилой дом был введен в эксплуатацию 18 декабря. Обрушение произошло 21 числа. Напомним, стоимость квартир в доме начинается от 7 млн рублей.