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Posted 25 декабря, 07:00

Published 25 декабря, 07:00

Modified 25 декабря, 07:02

Updated 25 декабря, 07:02

Потолки продержались пару дней

В новосибирской новостройке бизнес-класса на Фрунзе обрушился потолок

25 декабря 2024, 07:00
Фото: 1MI. Потолки продержались пару дней
После введения в эксплуатацию, радость покупателей квартир в элитном ЖК длилась всего 3 дня — внезапно в подъезде обрушились гипсокартонные потолки. О происшествии рассказал один из жильцов.

Обрушение потолка произошло в 30-этажном доме ЖК Grando на Фрунзе. В подъезде рухнули конструкции из гипсокартона.

К счастью, пострадавших нет. Однако после происшествия, жильцы начали задаваться вопросом: «что произойдет с домом в случае землетрясения»?

Жилой дом был введен в эксплуатацию 18 декабря. Обрушение произошло 21 числа. Напомним, стоимость квартир в доме начинается от 7 млн рублей.

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