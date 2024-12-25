В Новосибирской области увеличится стоимость проезда в электричках

Posted 25 декабря, 05:21
Published 25 декабря, 05:21
Modified 25 декабря, 05:23
Updated 25 декабря, 05:23
С 1 января 2025 года купить билет на электропоезд станет затратнее. Цены поднимут на проезд во все направления. Повышение составит 8-15%, в зависимости от точки назначения.
Цены вырастут как по городу, так и по области. Доехать до самой дальней точки региона обойдется в 610 рублей. Причем данное повышение является уже вторым за год. Пассажиров возмущает очередное подорожание.
Также в Новосибирске стал дороже любой общественный транспорт. Проехать по городу теперь стоит 40 рублей — в метро, автобусах, трамваях и троллейбусах.