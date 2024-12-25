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Posted 25 декабря, 05:21

Published 25 декабря, 05:21

Modified 25 декабря, 05:23

Updated 25 декабря, 05:23

Проезд станет дороже

В Новосибирской области увеличится стоимость проезда в электричках

25 декабря 2024, 05:21
Фото: Эмилия Губарева. atas.info. Проезд станет дороже
В Новосибирской области проезд на электричках станет дороже, о чем проинформировал департамент по тарифам.

С 1 января 2025 года купить билет на электропоезд станет затратнее. Цены поднимут на проезд во все направления. Повышение составит 8-15%, в зависимости от точки назначения.

Цены вырастут как по городу, так и по области. Доехать до самой дальней точки региона обойдется в 610 рублей. Причем данное повышение является уже вторым за год. Пассажиров возмущает очередное подорожание.

Также в Новосибирске стал дороже любой общественный транспорт. Проехать по городу теперь стоит 40 рублей — в метро, автобусах, трамваях и троллейбусах.

В Новосибирске сделают бесплатным проезд в общественном транспорте
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#Эмилия Губарева#Транспорт#Новосибирск#Новосибирская область#Цены#Билеты#Электричка#Проезд
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