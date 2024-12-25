Владимир Ефимов анонсировал редевелопмент территорий по программе КРТ в Москве

«По программе комплексного развития территорий реорганизуют 11 неэффективно используемых участков, входящих в один проект редевелопмента. На площади 31,31 гектара появятся жилые, общественно-деловые и социальные объекты», — рассказал Владимир Ефимов. По его словам, всего здесь планируется строительство 659,26 тысячи квадратных метров различной недвижимости. Предполагается, что инвестиции в проект должны превысить 146 миллиардов рублей, а ежегодный бюджетный эффект составит более 3,2 миллиарда рублей. По данным Ефимова, на фоне реорганизации площадок в районах Дмитровский и Лианозово может быть организовано более 7,2 тысячи рабочих мест. Участки располагаются недалеко от станции Лианозово первого Московского центрального диаметра и одноименной станции метро. Об этом пишет mos.ru.