Владимир Ефимов анонсировал редевелопмент территорий по программе КРТ в Москве

Posted 25 декабря, 15:13
Published 25 декабря, 15:13
Modified 25 декабря, 15:13
Updated 25 декабря, 15:13
Об этом рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
«По программе комплексного развития территорий реорганизуют 11 неэффективно используемых участков, входящих в один проект редевелопмента. На площади 31,31 гектара появятся жилые, общественно-деловые и социальные объекты», — рассказал Владимир Ефимов. По его словам, всего здесь планируется строительство 659,26 тысячи квадратных метров различной недвижимости. Предполагается, что инвестиции в проект должны превысить 146 миллиардов рублей, а ежегодный бюджетный эффект составит более 3,2 миллиарда рублей. По данным Ефимова, на фоне реорганизации площадок в районах Дмитровский и Лианозово может быть организовано более 7,2 тысячи рабочих мест. Участки располагаются недалеко от станции Лианозово первого Московского центрального диаметра и одноименной станции метро. Об этом пишет mos.ru.
«На месте устаревших объектов планируется возвести 415,41 тысячи квадратных метров современного жилья. Также на участках появятся коммерческие и социальные объекты общей площадью 243,85 тысячи квадратных метров», — отметил министр правительства Москвы, глава департамента городского имущества Максим Гаман. Он также добавил, что в их числе в районе появятся образовательный комплекс на тысячу мест, детский сад для 350 воспитанников, подстанция скорой помощи на шесть машин, здание управления МВД и торговый центр с ФОКом. Кроме того, на участке площадью 0,82 гектара запланировано обустройство конечной станции наземного городского транспорта.
В соответствии с программой комплексного развития территорий в Москве строятся многофункциональные городские кварталы, где на месте бывших промышленных зон и неэффективно используемых участков появляются дороги, комфортное жилье и вся необходимая инфраструктура. Сейчас в Москве на разных стадиях проработки и реализации находятся 236 проектов КРТ общей площадью более 3,1 тысячи гектаров. Эта работа проводится по поручению мэра Москвы Сергея Собянина.