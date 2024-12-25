Водители без прав из Новосибирска лишили жизни 11 человек

В 2024 году на территории Новосибирска водители, управлявшие транспортными средствами без соответствующих прав, стали причиной 117 дорожно-транспортных происшествий, в которых 11 человек погибли, а 156 получили травмы. Эти данные подчеркивают высокую степень опасности, связанную с нарушением правил управления транспортом, и важность соблюдения законодательства в данной сфере.