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Posted 25 декабря, 07:53

Published 25 декабря, 07:53

Modified 25 декабря, 07:55

Updated 25 декабря, 07:55

Экипажи ДПС

Водители без прав из Новосибирска лишили жизни 11 человек

25 декабря 2024, 07:53
Фото: Госавтоинспекция по Новосибирской области. Экипажи ДПС
За 11 месяцев 2024 года водители без прав устроили более 100 ДТП, в которых погибли 11 человек, сообщили в Госавтоинспекции по Новосибирской области.

В 2024 году на территории Новосибирска водители, управлявшие транспортными средствами без соответствующих прав, стали причиной 117 дорожно-транспортных происшествий, в которых 11 человек погибли, а 156 получили травмы. Эти данные подчеркивают высокую степень опасности, связанную с нарушением правил управления транспортом, и важность соблюдения законодательства в данной сфере.

Госавтоинспекция Новосибирска продолжает активно бороться с нарушителями и напоминает, что за управление автомобилем без прав предусмотрены строгие меры наказания. За 11 месяцев 2024 года на территории города было привлечено к ответственности 1903 водителя, из которых:

  • 1630 человек управляли транспортом, не имея права на это,
  • 254 водителя управляли транспортом, будучи лишенными права управления,
  • 16 человек были привлечены за повторное нарушение, будучи лишенными прав,
  • 3 водителя повторно управляли транспортом после лишения прав.
Проверка водителяПроверка водителя
Проверка водителя. Фото: Госавтоинспекция по Новосибирской области

Ситуация, когда нарушители продолжают садиться за руль без права управления, ведет не только к административным последствиям, но и представляет собой угрозу для жизни и здоровья людей.

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#Алина Гурицкая#Транспорт#Новосибирск#ДТП#Штраф#Госавтоинспекция#Нарушение правил
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