Водители без прав из Новосибирска лишили жизни 11 человек

Posted 25 декабря, 07:53
Published 25 декабря, 07:53
Modified 25 декабря, 07:55
Updated 25 декабря, 07:55
В 2024 году на территории Новосибирска водители, управлявшие транспортными средствами без соответствующих прав, стали причиной 117 дорожно-транспортных происшествий, в которых 11 человек погибли, а 156 получили травмы. Эти данные подчеркивают высокую степень опасности, связанную с нарушением правил управления транспортом, и важность соблюдения законодательства в данной сфере.
Госавтоинспекция Новосибирска продолжает активно бороться с нарушителями и напоминает, что за управление автомобилем без прав предусмотрены строгие меры наказания. За 11 месяцев 2024 года на территории города было привлечено к ответственности 1903 водителя, из которых:
Ситуация, когда нарушители продолжают садиться за руль без права управления, ведет не только к административным последствиям, но и представляет собой угрозу для жизни и здоровья людей.