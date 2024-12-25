Юный аккордеонист из Новосибирска собрал полмиллиона, играя на набережной

Posted 25 декабря, 07:04
Published 25 декабря, 07:04
Modified 25 декабря, 07:06
Updated 25 декабря, 07:06
Увлечение аккордеоном началось у Ивана в раннем возрасте. После просмотра мультфильма о Крокодиле Гене и Чебурашке мальчик попросил у родителей первый инструмент. Вскоре он стал принимать участие в различных музыкальных конкурсах, где демонстрировал выдающиеся способности.
Однако на недавнем Всероссийском конкурсе аккордеонистов Иван столкнулся с проблемой: его старый аккордеон оказался в плачевном состоянии. Из-за лишних звуков и технических недостатков жюри сняло баллы, и вместо награды Иван получил только грамоту.
Новый аккордеон, необходимый для выступлений на высоком уровне, стоит около миллиона рублей — сумма, неподъемная для семьи Гузенко. Тогда педагог мальчика, Татьяна Васильевна, предложила ему необычный способ сбора средств — уличные выступления.
Иван сначала неуверенно отнесся к идее, но все же попробовал. Первые дни он долго настраивался, сидел на скамейке у набережной, готовясь сыграть. Но как только начал выступать, успех превзошел все ожидания.
Спустя всего три дня на банковскую карту семьи поступила сумма, превышающая месячную зарплату родителей Ивана. Средства приходили небольшими переводами, что говорит о широкой поддержке жителей Новосибирска и его гостей.
На собранные деньги Иван приобрел подержанный аккордеон, который теперь помогает ему продолжать занятия музыкой.