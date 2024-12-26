Ефимов рассказал о причинах запрета на строительство в Москве микроквартир

Ефимов подчеркнул, что городские власти не заинтересованы в строительстве новых жилых комплексов с микроквартирами, подобными тем, что распространены в городах Китая. Он высказал это мнение в ходе интервью, отвечая на вопрос о введении запрета на строительство однокомнатных квартир площадью менее 28 квадратных метров и двухкомнатных площадью менее 44 квадратных метров, информирует РБК.