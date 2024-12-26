Ефимов рассказал о причинах запрета на строительство в Москве микроквартир

Posted 26 декабря, 12:58
Published 26 декабря, 12:58
Modified 26 декабря, 12:58
Updated 26 декабря, 12:58
По его мнению, это создает проблемы для формирования комфортной городской среды и затрудняет обеспечение граждан необходимыми объектами инфраструктуры.
Ефимов подчеркнул, что городские власти не заинтересованы в строительстве новых жилых комплексов с микроквартирами, подобными тем, что распространены в городах Китая. Он высказал это мнение в ходе интервью, отвечая на вопрос о введении запрета на строительство однокомнатных квартир площадью менее 28 квадратных метров и двухкомнатных площадью менее 44 квадратных метров, информирует РБК.
Заместитель мэра добавил, что возможно проектирование микроквартир, но для этого потребуется значительное снижение плотности застройки, чтобы обеспечить комфортные условия для жителей. Также следует учитывать, что увеличение городской территории или резкое уменьшение плотности может негативно сказаться на экономическом развитии.
С 1 августа этого года в Москве вступил в силу запрет на строительство домов с микроквартирами. Данный указ подписал мэр российской столицы Сергей Собянин. В документе указывается, что данная мера направлена на улучшение условий проживания граждан в многоэтажных домах.
Ефимов уточнил, что размеры квартир регулируются строительными нормами, которые устанавливают минимально допустимую площадь жилых помещений. Он отметил, что в среднем на одну квартиру в Москве приходится чуть более двух человек.
Кроме того, он подчеркнул, что из-за большого количества малометражных квартир число жителей может значительно превышать нормативные показатели. При разработке городской инфраструктуры учитывается количество жителей для формирования социальных и транспортных схем.
Ефимов также добавил, что новые требования не приведут к повышению цен на жилье. Он обратил внимание на то, что цена квадратного метра в микроквартирах значительно выше, чем в более просторных квартирах.