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Posted 26 декабря, 14:21

Published 26 декабря, 14:21

Modified 26 декабря, 14:22

Updated 26 декабря, 14:22

Ефимов: строительству в столице не хватает порядка 70 тысяч рабочих

Ефимов: строительству в столице не хватает порядка 70 тысяч рабочих

26 декабря 2024, 14:21
Фото: Изображение Midjourney.
Заместитель мэра Москвы Владимир Ефимов сообщил, что на строительных площадках столицы наблюдается нехватка кадров — дефицит рабочих составляет от 50 до 70 тысяч человек.

Он отметил, что отсутствие необходимых специалистов затрудняет выполнение как муниципальных, так и коммерческих строительных проектов. По словам Ефимова, эта ситуация также влияет на увеличение заработных плат и стоимость строительных работ, хотя пока не вызывает серьезных проблем, информирует РБК.

Владимир Ефимов добавил, что трудности с привлечением достаточного числа специалистов связаны с объективными обстоятельствами: на некоторых строительных объектах сложно собрать нужное количество работников для ускорения темпов строительства.

Кроме того, рост спроса на строительные кадры в странах СНГ уменьшил количество мигрантов на московском рынке труда на 100 тысяч человек. К решению данной ситуации применяются различные подходы, включая привлечение иностранных работников и внедрение механизации.

На отдельных проектах, например при строительстве метрополитена, используются механизированные тоннелепроходческие комплексы, что способствует повышению эффективности и снижению трудозатрат.

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