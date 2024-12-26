Ефимов: строительству в столице не хватает порядка 70 тысяч рабочих

Posted 26 декабря, 14:21
Published 26 декабря, 14:21
Modified 26 декабря, 14:22
Updated 26 декабря, 14:22
Он отметил, что отсутствие необходимых специалистов затрудняет выполнение как муниципальных, так и коммерческих строительных проектов. По словам Ефимова, эта ситуация также влияет на увеличение заработных плат и стоимость строительных работ, хотя пока не вызывает серьезных проблем, информирует РБК.
Владимир Ефимов добавил, что трудности с привлечением достаточного числа специалистов связаны с объективными обстоятельствами: на некоторых строительных объектах сложно собрать нужное количество работников для ускорения темпов строительства.
Кроме того, рост спроса на строительные кадры в странах СНГ уменьшил количество мигрантов на московском рынке труда на 100 тысяч человек. К решению данной ситуации применяются различные подходы, включая привлечение иностранных работников и внедрение механизации.
На отдельных проектах, например при строительстве метрополитена, используются механизированные тоннелепроходческие комплексы, что способствует повышению эффективности и снижению трудозатрат.