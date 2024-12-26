Ефимов: строительству в столице не хватает порядка 70 тысяч рабочих

Он отметил, что отсутствие необходимых специалистов затрудняет выполнение как муниципальных, так и коммерческих строительных проектов. По словам Ефимова, эта ситуация также влияет на увеличение заработных плат и стоимость строительных работ, хотя пока не вызывает серьезных проблем, информирует РБК.