Индексация пенсий в Новосибирске: что нужно знать

В соцфонде отметили, что индексация выплат затронет всех пенсионеров, в том числе тех, кто продолжил вести трудовую деятельность. Согласно новым правилам, пенсии работающих граждан впредь будут индексироваться наравне с теми, кто оставил рабочее место.