Индексация пенсий в Новосибирске: что нужно знать

Posted 26 декабря, 11:49
Published 26 декабря, 11:49
Modified 26 декабря, 11:51
Updated 26 декабря, 11:51
В соцфонде отметили, что индексация выплат затронет всех пенсионеров, в том числе тех, кто продолжил вести трудовую деятельность. Согласно новым правилам, пенсии работающих граждан впредь будут индексироваться наравне с теми, кто оставил рабочее место.
С 1 января будут проиндексированы пенсии по старости, инвалидности, а также выплаты по потере кормильца.
Ранее новосибирцам рассказали о возможности получить 13-ую пенсию. Также стало известно об изменениях в выплате детских пособий.