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Posted 26 декабря, 11:49

Published 26 декабря, 11:49

Modified 26 декабря, 11:51

Updated 26 декабря, 11:51

Страховые пенсии проиндексируют в Новосибирске с 1 января

Индексация пенсий в Новосибирске: что нужно знать

26 декабря 2024, 11:49
Фото: Изображение Midjourney.

Страховые пенсии проиндексируют в Новосибирске с 1 января

С января 2025 года пенсионерам в Новосибирске проиндексируют страховые выплаты. Об этом сообщили в региональном отделении Социального фонда.

В соцфонде отметили, что индексация выплат затронет всех пенсионеров, в том числе тех, кто продолжил вести трудовую деятельность. Согласно новым правилам, пенсии работающих граждан впредь будут индексироваться наравне с теми, кто оставил рабочее место.

С 1 января будут проиндексированы пенсии по старости, инвалидности, а также выплаты по потере кормильца.

Ранее новосибирцам рассказали о возможности получить 13-ую пенсию. Также стало известно об изменениях в выплате детских пособий.

Новосибирцам рассказали, как получить двойную пенсию в декабре
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