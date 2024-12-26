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Posted 26 декабря, 11:32

Published 26 декабря, 11:32

Modified 26 декабря, 11:32

Updated 26 декабря, 11:32

Модульбанк поможет продавцам маркетплейсов оптимизировать визуальный контент

Модульбанк поможет продавцам маркетплейсов оптимизировать визуальный контент

26 декабря 2024, 11:32
Фото: 1MI.
Модульбанк запустил инструмент «А/Б-тесты» для тестирования визуального контента. Он поможет продавцам на маркетплейсах оптимизировать изображение на карточках товаров.

Качественная фотография помогает создать положительное впечатление о товаре и вызвать у покупателя доверие к продавцу. Поэтому селлеры уже не могут обходиться без хорошего визуального контента, чтобы выделиться на фоне конкурентов. Подобрать изображение можно на стоковых сервисах, а обработать — с помощью графических редакторов. Сегодня можно воспользоваться даже целыми платформами для работы над дизайном, пишет newsnn.ru.

Существует также инструмент для оценки качества фотографии товара — A/B-тестирование. Маркетологи используют его в цифровом маркетинге, начиная от выбора обложек для соцсетей и заканчивая подбором изображений для интернет-магазинов. Он помогает оптимизировать визуальный контент и повысить эффективность рекламных кампаний. A/B-тестирование фото постоянно совершенствуется, появляются новые технологии и аналитические инструменты.

При этом, как и некоторыми графическими программами и стоковыми сервисами, A/B-тестирование можно сделать бесплатно. За рубежом для этих целей используют, например, Google Optimize. В России же бесплатный инструмент А/B-тестирования фотографий недавно запустил Модульбанк.

Нефинансовый банковский сервис «А/Б-тесты» предназначен для продавцов на маркетплейсах, которые с его помощью могут тестировать заглавные фотографии для карточек товаров. Так они могут определить максимально подходящие фото в каждом конкретном случае. Такое тестирование можно настроить в рамках рекламных кампаний. Результаты обещают быть прозрачными и точными. Есть варианты отслеживания ожидаемых результатов, в том числе по конкретной фразе. Период тестирования тоже настраивается.

Сама концепция A/B-тестирования берет начало в статистике, зародившись, по сути, еще в начале XX века. Его широкое использование в маркетинге начало активно развиваться значительно позже — только в конце 90-х годов.

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