Модульбанк поможет продавцам маркетплейсов оптимизировать визуальный контент

Нефинансовый банковский сервис «А/Б-тесты» предназначен для продавцов на маркетплейсах, которые с его помощью могут тестировать заглавные фотографии для карточек товаров. Так они могут определить максимально подходящие фото в каждом конкретном случае. Такое тестирование можно настроить в рамках рекламных кампаний. Результаты обещают быть прозрачными и точными. Есть варианты отслеживания ожидаемых результатов, в том числе по конкретной фразе. Период тестирования тоже настраивается.