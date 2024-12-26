Обвиняемого в покушении на убийство задержали в Новосибирске

Инцидент произошел вечером 24 декабря в Кировском районе. В ходе ссоры 33-летний охранник предприятия ударил ножом в шею 26-летнего мужчину. Потерпевший выжил: он сопротивлялся нападавшему, также ему удалось своевременно получить помощь медицинских работников.