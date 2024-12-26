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Posted 26 декабря, 12:13

Published 26 декабря, 12:13

Modified 26 декабря, 12:15

Updated 26 декабря, 12:15

Обвиняемого в покушении на убийство задержали в Новосибирске

Обвиняемого в покушении на убийство задержали в Новосибирске

26 декабря 2024, 12:13
Фото: 1MI.
Охранника предприятия, напавшего с ножом на посетителя, задержали. По сообщению пресс-службы Следственного комитета по региону.

Инцидент произошел вечером 24 декабря в Кировском районе. В ходе ссоры 33-летний охранник предприятия ударил ножом в шею 26-летнего мужчину. Потерпевший выжил: он сопротивлялся нападавшему, также ему удалось своевременно получить помощь медицинских работников.

На момент сбора доказательств и установления подробностей происшествия, охранник заключен в СИЗО: он обвиняется в покушении на убийство.

Ранее сообщалось о трагедии, произошедшей из-за ссоры: в пылу гнева отчим зарезал пасынка, молодой мужчина не выжил.

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