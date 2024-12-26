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Posted 26 декабря, 09:38

Published 26 декабря, 09:38

Modified 26 декабря, 09:40

Updated 26 декабря, 09:40

Парк так и не построили

Подрядчика дисквалифицировали за непостроенный парк в Новосибирской области

26 декабря 2024, 09:38
Фото: 1MI. Парк так и не построили
В Новосибирской области подрядчик не построил парк, за что был дисквалифицирован, о чем сообщает прокуратура.

Парк решили строить в Чулыме. Для этого администрация заключила договор с подрядчиком. Построить его должны были в сентябре текущего года. Для этих целей было выделено 8 млн рублей.

Однако парк создан так и не был. Срок исполнения контракта истек. Прокуратура начала проверку, которая выявила нарушения в работе директора коммерческой организации. Было возбуждено дело по факту бездействия по контракту.

Суд дисквалифицировал подрядчика. Директора компании лишили права управления такими организациями на год. Сама фирма внесена в реестр недобросовестных исполнителей. Также в Новосибирске возбуждено уголовное дело из-за ремонта Октябрьского моста.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Суд#Подрядчик
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