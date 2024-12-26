Подрядчика дисквалифицировали за непостроенный парк в Новосибирской области

Posted 26 декабря, 09:38
Published 26 декабря, 09:38
Modified 26 декабря, 09:40
Updated 26 декабря, 09:40
Парк решили строить в Чулыме. Для этого администрация заключила договор с подрядчиком. Построить его должны были в сентябре текущего года. Для этих целей было выделено 8 млн рублей.
Однако парк создан так и не был. Срок исполнения контракта истек. Прокуратура начала проверку, которая выявила нарушения в работе директора коммерческой организации. Было возбуждено дело по факту бездействия по контракту.
Суд дисквалифицировал подрядчика. Директора компании лишили права управления такими организациями на год. Сама фирма внесена в реестр недобросовестных исполнителей. Также в Новосибирске возбуждено уголовное дело из-за ремонта Октябрьского моста.