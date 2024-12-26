Прокуратура добилась обогрева бассейна у белых медведей из Новосибирского зоопарка

Posted 26 декабря, 03:49
Published 26 декабря, 03:49
Modified 26 декабря, 03:51
Updated 26 декабря, 03:51
Посетители зоопарка жаловались в прокуратуру на то, что у белых медведей в вольере нет бассейна с подогревом. Животные купаются в ледяной воде. В зверинце проверили условия содержания косолапых, после чего были найдены нарушения.
Юридическому лицу внесли представление, а также его привлекли к административной ответственности. Представители зоопарка приняли меры по приведению вольеров в порядок. В настоящее время там разрабатывается проект обустройства системы подогрева.
Ранее мы рассказали, как огромные овцебыки поселились в зоопарке. Их привезли из ЯНАО. Путь в Новосибирск был долгим и сложным.