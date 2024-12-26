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Posted 26 декабря, 03:49

Published 26 декабря, 03:49

Modified 26 декабря, 03:51

Updated 26 декабря, 03:51

Медведей обрадуют теплой водой

Прокуратура добилась обогрева бассейна у белых медведей из Новосибирского зоопарка

26 декабря 2024, 03:49
Фото: atas.info. Медведей обрадуют теплой водой
В Новосибирском зоопарке провели проверку, после которой жизнь белых медведей станет лучше, сообщили в прокуратуре.

Посетители зоопарка жаловались в прокуратуру на то, что у белых медведей в вольере нет бассейна с подогревом. Животные купаются в ледяной воде. В зверинце проверили условия содержания косолапых, после чего были найдены нарушения.

Юридическому лицу внесли представление, а также его привлекли к административной ответственности. Представители зоопарка приняли меры по приведению вольеров в порядок. В настоящее время там разрабатывается проект обустройства системы подогрева.

Фото: Новосибирский зоопарк

Ранее мы рассказали, как огромные овцебыки поселились в зоопарке. Их привезли из ЯНАО. Путь в Новосибирск был долгим и сложным.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Животные#Зоопарк#Медведи#Новосибирский зоопарк
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