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Posted 26 декабря, 04:35

Published 26 декабря, 04:35

Modified 26 декабря, 04:37

Updated 26 декабря, 04:37

Собака погибла

Расчленившая собаку живодерка из Новосибирска отделалась условным сроком

26 декабря 2024, 04:35
Фото: Изображение Midjourney. Собака погибла
Новосибирская живодерка отделалась условным сроком за убийство собаки, о чем сообщила прокуратура.

Все случилось в 2023 году в Первомайском районе. Женщина выпила алкоголь, зашла в ванную и ее немного укусил пес Степа. Хозяйка разозлилась и начала избивать питомца.

Она ударила его не менее пяти раз по голове трубой. Собака погибла. В голову сибирячке пришла идея скрыть преступление. Она расчленила животное и выбросила останки, которые позже нашли, пишет КП-Новосибирск.

Следователи возбудили дело по факту жестокого обращения. Свою вину женщина осознала. Ей дали полгода принудительных работ с удержанием зарплаты в 10%. Приговор еще можно обжаловать. Под Новосибирском выброшенная с балкона собака погибла от рук живодера.

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