Расчленившая собаку живодерка из Новосибирска отделалась условным сроком

Posted 26 декабря, 04:35
Published 26 декабря, 04:35
Modified 26 декабря, 04:37
Updated 26 декабря, 04:37
Все случилось в 2023 году в Первомайском районе. Женщина выпила алкоголь, зашла в ванную и ее немного укусил пес Степа. Хозяйка разозлилась и начала избивать питомца.
Она ударила его не менее пяти раз по голове трубой. Собака погибла. В голову сибирячке пришла идея скрыть преступление. Она расчленила животное и выбросила останки, которые позже нашли, пишет КП-Новосибирск.
Следователи возбудили дело по факту жестокого обращения. Свою вину женщина осознала. Ей дали полгода принудительных работ с удержанием зарплаты в 10%. Приговор еще можно обжаловать. Под Новосибирском выброшенная с балкона собака погибла от рук живодера.