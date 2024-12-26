Стал известен прогноз погоды в новогоднюю ночь в Новосибирске

Posted 26 декабря, 04:30
Published 26 декабря, 04:30
Modified 26 декабря, 04:32
Updated 26 декабря, 04:32
В ночь с 31 декабря на 1 января похолодает до -5. Аналогичная температура будет и днем. При этом возможен небольшой снег. Все новогодние каникулы станут теплыми. Такие данные приводит «Яндекс. Погода».
Gismeteo обещает -14 ночью и -11…-7 31 и 1 января. С 4 января начнутся снегопады. Холодать начнет по ночам после 13 числа. Столбик термометра покажет -16. Rusmeteo морозов тоже не обещает.
Сайт world-weather дает аналогичный прогноз погоды на Новый год. Это значит, что морозы в праздничную ночь можно не ждать. Холода в регионе действительно сдают свои позиции. Потеплеет в регионе только благодаря атлантическому циклону.