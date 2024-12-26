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Posted 26 декабря, 04:30

Published 26 декабря, 04:30

Modified 26 декабря, 04:32

Updated 26 декабря, 04:32

Постепенно потеплеет

Стал известен прогноз погоды в новогоднюю ночь в Новосибирске

26 декабря 2024, 04:30
Фото: 1MI. Постепенно потеплеет

В Новосибирске на Новый год потеплеет и пойдет снег

В Новосибирской области будет теплый по погоде Новый год, о чем говорят данные сервисов.

В ночь с 31 декабря на 1 января похолодает до -5. Аналогичная температура будет и днем. При этом возможен небольшой снег. Все новогодние каникулы станут теплыми. Такие данные приводит «Яндекс. Погода».

Gismeteo обещает -14 ночью и -11…-7 31 и 1 января. С 4 января начнутся снегопады. Холодать начнет по ночам после 13 числа. Столбик термометра покажет -16. Rusmeteo морозов тоже не обещает.

Сайт world-weather дает аналогичный прогноз погоды на Новый год. Это значит, что морозы в праздничную ночь можно не ждать. Холода в регионе действительно сдают свои позиции. Потеплеет в регионе только благодаря атлантическому циклону.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Погода#Прогноз#Тепло#Новый год
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