Стало известно, когда достроят дом на Дуси Ковальчук в Новосибирске

Проблема обманутых дольщиков продолжается в Новосибирске. Дольщики 10-летнего долгостроя на ул. Тополевая 5 даже написали официальное обращение к Путину. Однако попасть в реестр обманутых дольщиков им не удалось по той причине, что данный жилой дом оформлен как апартаменты.