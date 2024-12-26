Стало известно, когда достроят дом на Дуси Ковальчук в Новосибирске

Posted 26 декабря, 14:43
Published 26 декабря, 14:43
Modified 26 декабря, 14:45
Updated 26 декабря, 14:45
Строительство многоэтажного дома по адресу ул. Дуси Ковальчук 378/1 продолжается более 10 лет. В региональном минстрое пообещали ввести дом в эксплуатацию к концу 2025 года за счет средств из регионального Фонда помощи обманутым дольщикам.
Проблема обманутых дольщиков продолжается в Новосибирске. Дольщики 10-летнего долгостроя на ул. Тополевая 5 даже написали официальное обращение к Путину. Однако попасть в реестр обманутых дольщиков им не удалось по той причине, что данный жилой дом оформлен как апартаменты.
Ранее глава минстроя отметил, когда будут завершены три последних долгостроя в Новосибирске.