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Posted 26 декабря, 14:43

Published 26 декабря, 14:43

Modified 26 декабря, 14:45

Updated 26 декабря, 14:45

Дом на Дуси Ковальчук в Новосибирске пообещали достроить к концу 2025 года

Стало известно, когда достроят дом на Дуси Ковальчук в Новосибирске

26 декабря 2024, 14:43
Фото: 1MI.

Дом на Дуси Ковальчук в Новосибирске пообещали достроить к концу 2025 года

В минстрое сообщили планируемый срок ввода в эксплуатацию долгостроя на Дуси Ковальчук.

Строительство многоэтажного дома по адресу ул. Дуси Ковальчук 378/1 продолжается более 10 лет. В региональном минстрое пообещали ввести дом в эксплуатацию к концу 2025 года за счет средств из регионального Фонда помощи обманутым дольщикам.

Проблема обманутых дольщиков продолжается в Новосибирске. Дольщики 10-летнего долгостроя на ул. Тополевая 5 даже написали официальное обращение к Путину. Однако попасть в реестр обманутых дольщиков им не удалось по той причине, что данный жилой дом оформлен как апартаменты.

Ранее глава минстроя отметил, когда будут завершены три последних долгостроя в Новосибирске.

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