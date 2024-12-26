Центр помощи для бывших заключенных открыли в Новосибирской области

Posted 26 декабря, 15:27
Published 26 декабря, 15:27
Modified 26 декабря, 15:29
Updated 26 декабря, 15:29
В центре ресоциализации людям, отбывшим наказание в местах лишения свободы, помогут получить психологическую, юридическую, и другую необходимую помощь, включая переобучение и трудоустройство. Цель работы центра — вернуть граждан к обычной жизни и предотвратить возможные случаи рецидивизма.
В центре, расположенном в Заельцовском районе НСО, могут разместить до 30 человек. Именно на такое количество рассчитаны комнаты, душевые, столовая. Также в центре имеются помещение для отдыха и медицинский кабинет.
Прибывшим в центр помогут восстановить документы при необходимости, встать на учет по месту пребывания, восстановить имеющиеся связи с родственниками. Воспитанники центра также получат возможность обучиться новым навыкам для трудоустройства в автомастерской, столярном и швейном цехах, повысить цифровую грамотность.