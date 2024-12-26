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Posted 26 декабря, 15:27

Published 26 декабря, 15:27

Modified 26 декабря, 15:29

Updated 26 декабря, 15:29

Центр помощи для бывших заключенных открыли в Новосибирской области

Центр помощи для бывших заключенных открыли в Новосибирской области

26 декабря 2024, 15:27
Фото: 1MI.
Первый центр помощи для возвращения бывших заключенных к жизни в социуме появился в НСО. Об этом сообщили в ГУ ФСИН по НСО.

В центре ресоциализации людям, отбывшим наказание в местах лишения свободы, помогут получить психологическую, юридическую, и другую необходимую помощь, включая переобучение и трудоустройство. Цель работы центра — вернуть граждан к обычной жизни и предотвратить возможные случаи рецидивизма.

В центре, расположенном в Заельцовском районе НСО, могут разместить до 30 человек. Именно на такое количество рассчитаны комнаты, душевые, столовая. Также в центре имеются помещение для отдыха и медицинский кабинет.

Прибывшим в центр помогут восстановить документы при необходимости, встать на учет по месту пребывания, восстановить имеющиеся связи с родственниками. Воспитанники центра также получат возможность обучиться новым навыкам для трудоустройства в автомастерской, столярном и швейном цехах, повысить цифровую грамотность.

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