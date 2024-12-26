Тысячи ДТП произошли в Новосибирске за 2024 год: погибли более 200 человек

Posted 26 декабря, 14:59
Published 26 декабря, 14:59
Modified 26 декабря, 15:01
Updated 26 декабря, 15:01
С начала 2024 года на дорогах Новосибирской области произошло 2 142 ДТП В них пострадали более 2,5 тыс. человек, более 200 погибли. Спасти удалось 97 человек.
24 декабря произошло ДТП в Черепановском районе с участием двух автомобилей. Прибывшим спасателям удалось высвободить двух застрявших людей, а также предотвратить возможное возгорание.
Новосибирцев предупредили о возможном увеличении рисков ДТП в новогодние праздники из-за большого количества автомобилей на загородных трассах.
Напомним, ранее сообщалось о том, что за год лихачи без прав устроили около 100 ДТП и лишили жизни 11 человек. Также стало известно о возможном наказании для водителей за отказ пропускать машины скорой помощи.