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Posted 26 декабря, 14:59

Published 26 декабря, 14:59

Modified 26 декабря, 15:01

Updated 26 декабря, 15:01

Тысячи ДТП произошли в Новосибирске за 2024 год: погибли более 200 человек

Тысячи ДТП произошли в Новосибирске за 2024 год: погибли более 200 человек

26 декабря 2024, 14:59
Фото: 1MI.
По данным МЧС за год в регионе было зафиксировано более 2 тысяч ДТП.

С начала 2024 года на дорогах Новосибирской области произошло 2 142 ДТП В них пострадали более 2,5 тыс. человек, более 200 погибли. Спасти удалось 97 человек.

24 декабря произошло ДТП в Черепановском районе с участием двух автомобилей. Прибывшим спасателям удалось высвободить двух застрявших людей, а также предотвратить возможное возгорание.

Новосибирцев предупредили о возможном увеличении рисков ДТП в новогодние праздники из-за большого количества автомобилей на загородных трассах.

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#София Самарина#Общество#Транспорт#Происшествия#Новосибирск#Новосибирская область#ДТП#Россия#Сибирь
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