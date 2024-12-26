В Новосибирске десятки домов остались без отопления

Также днем ранее в Ленинском районе не было тепла в 89 домах. Связано это с аварией. Этот случай даже начала проверять прокуратура. Новосибирцам сделают перерасчет за оплату. Новосибирск все еще не получил паспорт готовности к зимнему периоду. Власти устранили сотни нарушений в сфере теплоснабжения.