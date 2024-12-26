В Новосибирске десятки домов остались без отопления

Posted 26 декабря, 05:48
Published 26 декабря, 05:48
Modified 26 декабря, 05:50
Updated 26 декабря, 05:50
Отопление отсутствует в 129 домах. В основном его нет в Октябрьском, Центральном и Калининском районах. Больше всего в зону отключения попали жители последнего района — там батареи остывают в 89 домах.
Судя по карте, отключение тепла было плановым. В ряде домов отопление планируют восстановить до 16-20 часов сегодняшнего дня. В причинах — разные дефекты.
Также днем ранее в Ленинском районе не было тепла в 89 домах. Связано это с аварией. Этот случай даже начала проверять прокуратура. Новосибирцам сделают перерасчет за оплату. Новосибирск все еще не получил паспорт готовности к зимнему периоду. Власти устранили сотни нарушений в сфере теплоснабжения.