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Posted 26 декабря, 05:48

Published 26 декабря, 05:48

Modified 26 декабря, 05:50

Updated 26 декабря, 05:50

Тепла нет в квартирах

В Новосибирске десятки домов остались без отопления

26 декабря 2024, 05:48
Фото: Изображение Midjourney. Тепла нет в квартирах
В Новосибирске снова отключили отопление по городу, о чем свидетельствуют данные карты отключений.

Отопление отсутствует в 129 домах. В основном его нет в Октябрьском, Центральном и Калининском районах. Больше всего в зону отключения попали жители последнего района — там батареи остывают в 89 домах.

Судя по карте, отключение тепла было плановым. В ряде домов отопление планируют восстановить до 16-20 часов сегодняшнего дня. В причинах — разные дефекты.

Также днем ранее в Ленинском районе не было тепла в 89 домах. Связано это с аварией. Этот случай даже начала проверять прокуратура. Новосибирцам сделают перерасчет за оплату. Новосибирск все еще не получил паспорт готовности к зимнему периоду. Власти устранили сотни нарушений в сфере теплоснабжения.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Авария#Отопление#Отключение
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