В Новосибирске назвали школы с большим количеством детей мигрантов

Posted 26 декабря, 02:04
Published 26 декабря, 02:04
Modified 26 декабря, 02:06
Updated 26 декабря, 02:06
В школах всех районов учатся дети мигрантов, но в некоторых районах больше всего. Сейчас идет активное обсуждение возможного запрета приема учеников, чьи родители иностранные специалисты. Причиной тому стал медлительный процесс обучения, так как не все дети знают русский язык.
Однако в настоящий момент такого запрета не существует. Детей набирают до тех пор, пока в образовательном учреждении есть места, пишет VN.ru. Лидером среди школ по числу детей мигрантов стало учреждение на МЖК. Три из школ находятся в Октябрьском районе, затем часть в Калининском и Заельцовском.
Больше всего детей другой национальности в следующих СОШ: № 216, 194, 195, 122, 77, 66 и 71, уточнили в департаменте образования.