В Новосибирске назвали школы с большим количеством детей мигрантов

Однако в настоящий момент такого запрета не существует. Детей набирают до тех пор, пока в образовательном учреждении есть места, пишет VN.ru. Лидером среди школ по числу детей мигрантов стало учреждение на МЖК. Три из школ находятся в Октябрьском районе, затем часть в Калининском и Заельцовском.