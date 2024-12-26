В Новосибирске вынесли приговор экс-директору «Метро МиР» Мысику

Posted 26 декабря, 08:13
Published 26 декабря, 08:13
Modified 26 декабря, 08:14
Updated 26 декабря, 08:14
Александр Мысик выслушал судебное решение. Его обвиняют в превышении полномочий. По данным суда, будучи директором компании (МП «Метро МиР») он подписал документы о присоединении к водоотведению детского сада.
Недостроенная ливневка у садика способствовала наводнению территории и провалов, что угрожало жизни детей. Суд приговорил Мысика на 1,6 лет. Также ему запретили работать в сфере управления, проектирования, строительства. Делать он это не сможет два года. Приговор еще можно обжаловать.
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