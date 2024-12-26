В Новосибирске вынесли приговор экс-директору «Метро МиР» Мысику

Недостроенная ливневка у садика способствовала наводнению территории и провалов, что угрожало жизни детей. Суд приговорил Мысика на 1,6 лет. Также ему запретили работать в сфере управления, проектирования, строительства. Делать он это не сможет два года. Приговор еще можно обжаловать.