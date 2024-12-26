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Posted 26 декабря, 08:13

Published 26 декабря, 08:13

Modified 26 декабря, 08:14

Updated 26 декабря, 08:14

Мысик выслушал приговор

В Новосибирске вынесли приговор экс-директору «Метро МиР» Мысику

26 декабря 2024, 08:13
Фото: 1MI. Мысик выслушал приговор
Сюжет
Дело Мысика: задержание и обыски
В Новосибирске бывшему директора «Метро МиР» вынесли приговор, подробности дал судебный департамент.

Александр Мысик выслушал судебное решение. Его обвиняют в превышении полномочий. По данным суда, будучи директором компании (МП «Метро МиР») он подписал документы о присоединении к водоотведению детского сада.

Недостроенная ливневка у садика способствовала наводнению территории и провалов, что угрожало жизни детей. Суд приговорил Мысика на 1,6 лет. Также ему запретили работать в сфере управления, проектирования, строительства. Делать он это не сможет два года. Приговор еще можно обжаловать.

Также мы писали, как в Новосибирске будут судить начальницу отдела Росздравнадзора за мошенничество.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Суд#Приговор#Дело Мысика: задержание и обыски#Превышение полномочий
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