В Новосибирске запретят продажу энергетиков

Posted 26 декабря, 07:19
Published 26 декабря, 07:19
Modified 26 декабря, 07:21
Updated 26 декабря, 07:21
Продажу ограничат с 1 марта 2025 года. Именно в эту дату закон обретет правовой статус. Энергетики запретят продавать в образовательных и медицинских учреждений.
Также тонизирующие напитки не будут продавать в местах, где идут спортивные тренировки и различные культурные и публичные мероприятия.
Ранее мы рассказывали, почему у жителей Новосибирска могут подвергнуть блокировке WhatsApp* (принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена). Мессенджер не предоставляет данные пользователей, что в стране является обязательным. Тем временем депутаты не захотели ужесточать законодательство для мигрантов.