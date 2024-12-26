В Новосибирске запретят продажу энергетиков

Ранее мы рассказывали, почему у жителей Новосибирска могут подвергнуть блокировке WhatsApp* (принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена). Мессенджер не предоставляет данные пользователей, что в стране является обязательным. Тем временем депутаты не захотели ужесточать законодательство для мигрантов.