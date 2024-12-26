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Posted 26 декабря, 07:19

Published 26 декабря, 07:19

Modified 26 декабря, 07:21

Updated 26 декабря, 07:21

Энергетики хотят запретить

В Новосибирске запретят продажу энергетиков

26 декабря 2024, 07:19
Фото: 1MI. Энергетики хотят запретить
Продаже энергетиков частично запретят в Новосибирске: об этом сообщил Минпромторг.

Продажу ограничат с 1 марта 2025 года. Именно в эту дату закон обретет правовой статус. Энергетики запретят продавать в образовательных и медицинских учреждений.

Также тонизирующие напитки не будут продавать в местах, где идут спортивные тренировки и различные культурные и публичные мероприятия.

Ранее мы рассказывали, почему у жителей Новосибирска могут подвергнуть блокировке WhatsApp* (принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена). Мессенджер не предоставляет данные пользователей, что в стране является обязательным. Тем временем депутаты не захотели ужесточать законодательство для мигрантов.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Продажа#Закон#Энергетики
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