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Posted 26 декабря, 04:58

Published 26 декабря, 04:58

Modified 26 декабря, 05:00

Updated 26 декабря, 05:00

Мужчина погиб

В Новосибирской области отчима посадили за лишение жизни пасынка

26 декабря 2024, 04:58
Фото: 1MI. Мужчина погиб
В Новосибирской области отчима посадили за убийство неродного сына, подробности дал судебный департамент.

Все произошло в Колыванском районе. В 2023 году пенсионер сидел на кухне дома вместе со своим пасынком. В один момент мужчины поссорились.

Отчим взял нож и ударил его несколько раз. 48-летний новосибирец скончался через время. 80-летнего сибиряка обвинили в убийстве. Суд дал ему четыре года колонии после признания его вины.

Тем временем расчленившая собаку живодерка отделалась условным сроком. Она жестоко убила своего пса, расчленила и выбросила. Теперь женщину обязали работать и отдавать часть зарплаты.

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#Эмилия Губарева#Криминал#Новосибирск#Новосибирская область#Убийство#Колыванский район#18+
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