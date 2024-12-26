В Новосибирской области отчима посадили за лишение жизни пасынка

Posted 26 декабря, 04:58
Published 26 декабря, 04:58
Modified 26 декабря, 05:00
Updated 26 декабря, 05:00
Все произошло в Колыванском районе. В 2023 году пенсионер сидел на кухне дома вместе со своим пасынком. В один момент мужчины поссорились.
Отчим взял нож и ударил его несколько раз. 48-летний новосибирец скончался через время. 80-летнего сибиряка обвинили в убийстве. Суд дал ему четыре года колонии после признания его вины.
Тем временем расчленившая собаку живодерка отделалась условным сроком. Она жестоко убила своего пса, расчленила и выбросила. Теперь женщину обязали работать и отдавать часть зарплаты.