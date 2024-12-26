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Posted 26 декабря, 10:17

Published 26 декабря, 10:17

Modified 26 декабря, 10:19

Updated 26 декабря, 10:19

Садики не достроили

В Новосибирской области задержали открытие детских садов

26 декабря 2024, 10:17
Фото: 1MI. Садики не достроили
В Новосибирской области не смогли открыть вовремя детские сады, о чем проинформировали в Минобре.

Детсады в поселке Чаны и селе Марусино так и не успели достроить в положенные сроки. Причиной тому стали проблемы с подрядчиками, ведущих строительство.

Что касается садика в поселке Чаны, то возведение началось еще четыре года назад. Там контракт по нацпроекту расторгли. Теперь сдать учреждение для детей планируют осенью 2025 года. Сейчас идет поиск другого подрядчика.

Детсад в Марусино намерены сдать в мае 2025 года, хотя сдать объект планировали в осенью текущего года, пишет ТАСС.

Ранее было возбуждено уголовное дело из-за ремонта Октябрьского моста. Речь идет о превышении полномочий, из-за которых переправу вовремя не достроили.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Строительство#Детский сад#Срыв#Детские сады
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