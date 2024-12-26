В Новосибирской области задержали открытие детских садов

Posted 26 декабря, 10:17
Published 26 декабря, 10:17
Modified 26 декабря, 10:19
Updated 26 декабря, 10:19
Детсады в поселке Чаны и селе Марусино так и не успели достроить в положенные сроки. Причиной тому стали проблемы с подрядчиками, ведущих строительство.
Что касается садика в поселке Чаны, то возведение началось еще четыре года назад. Там контракт по нацпроекту расторгли. Теперь сдать учреждение для детей планируют осенью 2025 года. Сейчас идет поиск другого подрядчика.
Детсад в Марусино намерены сдать в мае 2025 года, хотя сдать объект планировали в осенью текущего года, пишет ТАСС.
Ранее было возбуждено уголовное дело из-за ремонта Октябрьского моста. Речь идет о превышении полномочий, из-за которых переправу вовремя не достроили.