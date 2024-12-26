Выходит второй сезон «Игры в кальмара»: график серий и стоит ли смотреть сериал

Сегодня фанаты одного из самых популярных сериалов последних лет ликуют: второй сезон южнокорейской драмы «Игра в кальмара» наконец выходит на экраны. После ошеломительного успеха первого сезона в 2021 году, проект от режиссера Хван Дон-хёка продолжает исследовать мрачные грани человеческой природы через призму смертельных игр. Новый сезон обещает не только захватывающее продолжение, но и углубление в сюжетные линии, которые так интриговали зрителей.