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Posted 26 декабря, 09:16

Published 26 декабря, 09:16

Modified 26 декабря, 09:16

Updated 26 декабря, 09:16

Актерский состав

Выходит второй сезон «Игры в кальмара»: график серий и стоит ли смотреть сериал

26 декабря 2024, 09:16
Фото: Netflix. Актерский состав
В сети выходит долгожданные второй сезон сериала «Игра в кальмара». Рассказываем, как будут выходить серии и чего ждать зрителям.

Сегодня фанаты одного из самых популярных сериалов последних лет ликуют: второй сезон южнокорейской драмы «Игра в кальмара» наконец выходит на экраны. После ошеломительного успеха первого сезона в 2021 году, проект от режиссера Хван Дон-хёка продолжает исследовать мрачные грани человеческой природы через призму смертельных игр. Новый сезон обещает не только захватывающее продолжение, но и углубление в сюжетные линии, которые так интриговали зрителей.

График выхода серий

Все семь серий второго сезона становятся доступны для просмотра с 26 декабря. Серии одновременно выйдут в 11:00 по МСК. Такой формат позволяет зрителям сразу погрузиться в напряженную атмосферу шоу, не отвлекаясь на ожидание новых эпизодов. Каждая серия, по словам создателей, будет насыщена интригой, драмой и неожиданными сюжетными поворотами.

Охранники из 1 сезона
Охранники из 1 сезона. Фото: Netflix

Где и как смотреть «Игру в кальмара»

Официальная премьера второго сезона состоится на платформе Netflix. Однако из-за ограничений, действующих в России, многие зрители будут искать альтернативные способы просмотра.

Для русскоязычной аудитории сериал будет доступен позже с субтитрами и озвучкой, что позволяет наслаждаться шоу без языковых барьеров.

Сюжет второго сезона

Сюжет продолжает историю Сон Ки Хуна, который, несмотря на победу в первой «Игре», не смог смириться с тем, что стоит за этими жестокими испытаниями. Теперь он возвращается, чтобы бросить вызов создателям игры, в том числе загадочному Фронтмену, чья личная история станет одной из центральных тем сезона.

Режиссер Хван Дон-хёк раскрыл, что нас ждут новые персонажи и испытания, которые будут еще жестче и опаснее. Также в игру вступает новый символ зловещей атмосферы сериала — кукла-мальчик по имени Чхоль Су, напарник куклы Ен Хи из первого сезона. Его появление уже вызвало волну обсуждений среди фанатов: что за игра с ним будет связана и какие ужасы она принесет участникам?

Главный герой сериала
Главный герой сериала. Фото: Netflix

Новые темы в сериале

Первый сезон «Игры в кальмара» стал известен своей резкой социальной критикой. Второй сезон продолжает эту линию, затрагивая новые аспекты современной Кореи. В центре внимания окажется не только жадность и социальное неравенство, но и роль полиции и других государственных институтов.

«Я хотел бы показать, как власть может быть слепой к проблемам простых людей», — делится режиссер Хван Дон-хёк.

Эта тема особенно актуальна на фоне событий в Южной Корее последних лет, что делает «Игру в кальмара» не просто развлекательным шоу, но и мощным социальным высказыванием.

Актеры «Игры в кальмара — 2»

К роли Сон Ки Хуна возвращается Ли Джон-джэ, чья игра стала одной из причин успеха первого сезона. Его персонаж теперь движим местью и желанием разрушить систему изнутри.

Также зрители вновь увидят Ли Бён-хона в роли Фронтмена. Его история станет одной из ключевых в этом сезоне, открывая детали, которые ранее оставались скрытыми.

Среди новичков — молодые и перспективные корейские актеры, чьи роли пока держатся в тайне. Однако уже известно, что их персонажи привнесут новые конфликты и динамику в игру.

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#Алина Гурицкая#Культура#Россия#Игры#Актеры#Сериал#Игра в кальмара#Драма
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