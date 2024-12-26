Жители Новосибирской области помогали незаконно жить мигрантам в России

Posted 26 декабря, 03:02
Published 26 декабря, 03:02
Modified 26 декабря, 03:04
Updated 26 декабря, 03:04
В Карасукском районе осудили трех мужчин (двое иностранцев и один россиянин) за организацию незаконной миграции. В 2023 году у четырех граждан Узбекистана закончилась регистрация в России, из-за которой они должны были уехать на родину.
Однако новосибирцы решили им помочь, устроив на работу, обеспечив жильем и зарплатной от 25 до 40 тысяч рублей. Свою вину они признали. Им назначили лишение свободы условно от 2 до 3 лет. Тех нелегально живущих в России иностранцев выдворили из страны.
Ранее в Новосибирске назвали школы с большим количеством мигрантов. Больше всего таких в Октябрьском районе. Детей набирают до тех пор, пока образовательное учреждение не станет переполненным.