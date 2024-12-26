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Posted 26 декабря, 03:02

Published 26 декабря, 03:02

Modified 26 декабря, 03:04

Updated 26 декабря, 03:04

Мигранты жили в РФ

Жители Новосибирской области помогали незаконно жить мигрантам в России

26 декабря 2024, 03:02
Фото: Изображение Midjourney. Мигранты жили в РФ
В Новосибирской области осудили мужчин, организовавших незаконную миграцию, о чем сообщает прокуратура.

В Карасукском районе осудили трех мужчин (двое иностранцев и один россиянин) за организацию незаконной миграции. В 2023 году у четырех граждан Узбекистана закончилась регистрация в России, из-за которой они должны были уехать на родину.

Однако новосибирцы решили им помочь, устроив на работу, обеспечив жильем и зарплатной от 25 до 40 тысяч рублей. Свою вину они признали. Им назначили лишение свободы условно от 2 до 3 лет. Тех нелегально живущих в России иностранцев выдворили из страны.

Ранее в Новосибирске назвали школы с большим количеством мигрантов. Больше всего таких в Октябрьском районе. Детей набирают до тех пор, пока образовательное учреждение не станет переполненным.

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#Эмилия Губарева#Общество#Новосибирск#Суд#Мигранты
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