Жители Новосибирской области помогали незаконно жить мигрантам в России

Однако новосибирцы решили им помочь, устроив на работу, обеспечив жильем и зарплатной от 25 до 40 тысяч рублей. Свою вину они признали. Им назначили лишение свободы условно от 2 до 3 лет. Тех нелегально живущих в России иностранцев выдворили из страны.