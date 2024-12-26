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Posted 26 декабря, 01:45

Published 26 декабря, 01:45

Modified 26 декабря, 01:47

Updated 26 декабря, 01:47

Модель рассталась

Знаменитая модель из Новосибирска рассталась с миллиардером

26 декабря 2024, 01:45
Фото: соцсети. Модель рассталась
Новосибирская модель сделала неожиданное заявление, о чем сибирячка поделилась в соцсетях.

Мировая звезда из Новосибирска Елена Перминова призналась, что рассталась со своим бойфрендом Александром Лебедевым. С миллиардером она прожила вместе 19 лет. У пары есть четверо детей. В официальном браке они не состояли.

Что стало причиной разрыва, модель не уточнила. Она объяснила, что их совместный путь закончился. Женщина поблагодарила своего возлюбленного и объяснила, что дальше каждый идет своим путем.

Подписчики Елены расстроились после данного известия. Они желают ей найти достойного мужчину. Ранее модель Playboy из Новосибирска зажгла на вечеринке со звездами Голливуда.

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#Эмилия Губарева#Общество#Новосибирск#Любовь#Отношения#Расставание
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