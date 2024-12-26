Знаменитая модель из Новосибирска рассталась с миллиардером

Posted 26 декабря, 01:45
Published 26 декабря, 01:45
Modified 26 декабря, 01:47
Updated 26 декабря, 01:47
Мировая звезда из Новосибирска Елена Перминова призналась, что рассталась со своим бойфрендом Александром Лебедевым. С миллиардером она прожила вместе 19 лет. У пары есть четверо детей. В официальном браке они не состояли.
Что стало причиной разрыва, модель не уточнила. Она объяснила, что их совместный путь закончился. Женщина поблагодарила своего возлюбленного и объяснила, что дальше каждый идет своим путем.
Подписчики Елены расстроились после данного известия. Они желают ей найти достойного мужчину. Ранее модель Playboy из Новосибирска зажгла на вечеринке со звездами Голливуда.