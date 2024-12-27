Что подорожает в 2025 году: эксперты назвали, что обойдется в копеечку уже с 1 января

Эксперты также отмечают влияние цен на топливо и транспортные расходы. Софья Игумнова, специалист по финансовым продуктам компании «ВсеЗаймыОнлайн», предполагает, что базовые продукты, такие как хлеб и молочные изделия, подорожают на 5–10%, в то время как импортные товары могут прибавить в цене значительно больше. Ключевую роль будет играть уровень инфляции, который аналитики прогнозируют в пределах 9,2–9,3%.