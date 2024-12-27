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Posted 27 декабря, 10:26

Published 27 декабря, 10:26

Modified 27 декабря, 10:28

Updated 27 декабря, 10:28

Пачка денег

Что подорожает в 2025 году: эксперты назвали, что обойдется в копеечку уже с 1 января

27 декабря 2024, 10:26
Фото: 1MI. Пачка денег

Эксперты рассказали, что подорожает в России с 2025 года

Экономическая ситуация в России в 2025 году будет определяться различными факторами, включая инфляцию, колебания курса валют, государственные инициативы и глобальные тенденции. Анализируя мнения экспертов, можно сделать предположения о том, как изменятся цены.

Продукты питания

В 2025 году цены на продовольственные товары, как ожидается, продолжат расти, хотя темпы повышения могут оказаться ниже, чем в 2024 году. Главными причинами этого станут инфляция, возросшие затраты на производство и логистику, а также нестабильность валютного курса.

По мнению Валерии Ивановой, заместителя директора института экономики и финансов ГУУ, подорожание продуктов питания составит от 8% до 20%. Наиболее заметно это отразится на стоимости молочной продукции, мяса, а также импортных фруктов и овощей, которые особенно зависят от колебаний курса рубля и сезонных факторов.

Эксперты также отмечают влияние цен на топливо и транспортные расходы. Софья Игумнова, специалист по финансовым продуктам компании «ВсеЗаймыОнлайн», предполагает, что базовые продукты, такие как хлеб и молочные изделия, подорожают на 5–10%, в то время как импортные товары могут прибавить в цене значительно больше. Ключевую роль будет играть уровень инфляции, который аналитики прогнозируют в пределах 9,2–9,3%.

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Стройматериалы

В 2025 году строительные материалы, вероятно, также подорожают. Софья Игумнова отмечает, что при стабильном курсе рубля рост может быть сдержанным — около 10–15% в год. Однако при волатильности курса или экономической нестабильности удорожание окажется более ощутимым.

Руководитель отдела экономических исследований CM Service Николай Переславский считает, что ситуация может усугубиться из-за дефицита материалов и сокращения производственных мощностей. Существенное влияние окажут государственные строительные проекты и динамика рынка жилья.

Некоторые сегменты, такие как цемент и базовые материалы, могут временно подешеветь в условиях снижения спроса со стороны застройщиков. Однако это не станет долгосрочной тенденцией из-за ограниченных возможностей производства.

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Бензин

Цены на бензин в 2025 году продолжат расти. Основным фактором станет увеличение акцизов на бензин и дизельное топливо на 4,7%. Валерия Иванова прогнозирует, что литр бензина может подорожать на 5–10%, доведя стоимость АИ-92 до 58 рублей, а АИ-95 — до 61–62 рублей за литр.

Софья Игумнова отмечает, что внутренние цены на топливо растут даже при стабильных мировых ценах на нефть. Это обусловлено влиянием акцизов и налогов. Хотя государственное регулирование будет направлено на предотвращение резких скачков цен, полностью избежать удорожания не удастся.

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Тарифы ЖКХ

Плановая индексация тарифов на коммунальные услуги состоится 1 июля 2025 года. Средний рост составит 11,9%, что превышает показатели предыдущих лет. Наибольшие изменения ожидаются в следующих категориях:

  • Электроэнергия: +12,6%;

  • Газ: +10,3%.

Ключевыми причинами станут износ сетей и повышение цен на энергоносители. В отдельных регионах рост тарифов может превысить средний уровень, особенно в муниципальных районах с недостаточно развитой инфраструктурой.

Эксперты подчеркивают, что реформы ЖКХ, если они будут реализованы, могут спровоцировать локальные скачки цен. Тем не менее, правительство стремится удержать тарифы в утвержденных рамках, чтобы минимизировать финансовую нагрузку на граждан.

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#Алина Гурицкая#Экономика#Новосибирск#Новосибирская область#Россия#Цены#Бензин#Инфляция#Коммунальные услуги#Тарифы ЖКХ#Продукты питания
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